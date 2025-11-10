Ô tô tông gãy cột điện, làm thương vong 2 vợ chồng giáo viên

Ngày 10-11, thông tin từ Công an xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang phối hợp điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã khiến 2 vợ chồng giáo viên thương vong.

Hiện trường chiếc ô tô gây tai nạn khiến 2 vợ chồng giáo viên thương vong

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 10-11, vợ chồng anh L.V.N. và chị Đ.T.A. (ngụ thôn Đồng Sinh, xã Mậu Lâm; cả 2 đều là giáo viên trên địa bàn xã) đang đi trên xe máy từ hướng xã Như Thanh về xã Mậu Lâm.

Khi lưu thông tới thôn Phú Quang (xã Mậu Lâm) thì bất ngờ phía trước có 1 chiếc ô tô bán tải BKS 36C-496.xx lao sang đường ngược chiều, tông vào tường nhà dân rồi sau đó lật ngửa, va vào xe máy do anh N. đang điều khiển.

Người dân địa phương tới xem vụ tai nạn

Vụ va chạm mạnh khiến vợ chồng anh N. văng ra khỏi xe, bị thương nặng được người dân, lực lượng chức năng xã Mậu Lâm nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, chị A. đã tử vong sau đó, anh N. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại hiện trường, chiếc ô tô lật ngửa, nổ lốp trước, hư hỏng nặng phần đầu, xe máy văng xa khoảng 20 m sau tai nạn.

Ô tô lao sang hướng ngược chiều va vào tường nhà dân rồi tông gãy cột điện sau tai nạn

Người điều khiển xe ô tô dẫn tới tai nạn được xác định là Quách Văn Yên (SN 1999; ngụ thôn Thung Khế, xã Mậu Lâm). Theo nhiều người dân địa phương, nam thanh niên này điều khiển ô tô rời một đám cưới trên địa bàn xã, một lúc sau thì xảy ra tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.