Kinh tế

Ô tô từ Indonesia chiếm lĩnh thị trường Việt

M.Chiến

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc có xu hướng giảm trong tháng 8-2025.

Ước tính có 14.913 ô tô được nhập về Việt Nam vào tháng này, giảm 19% so với tháng 7-2025 và giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị ô tô nhập khẩu tháng 8-2025 đạt 363 triệu USD, giảm khoảng 16% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng 22,6% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy xu hướng các nhà nhập khẩu ưu tiên đưa những dòng xe có giá trị cao về nước. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc ước tính đạt 136.490 chiếc, giá trị ước 3,021 tỉ USD - tăng 28,1% về lượng và 38,3% về giá trị so với cùng kỳ.

Số lượng ô tô từ Indonesia nhập về Việt Nam tháng 8-2025 đứng vị trí thứ nhất với 6.673 chiếc, giá trị nhập khẩu đạt gần 91,5 triệu USD. Thái Lan đứng thứ 2 về số lượng với 5.346 chiếc nhưng giá trị lên tới hơn 113,4 triệu USD. Xếp vị trí thứ 3 là xe nhập khẩu từ Trung Quốc với 3.206 chiếc, giá trị hơn 106,4 triệu USD.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, ô tô xuất xứ Indonesia nhập vào Việt Nam đạt 51.955 chiếc, với giá trị 736,4 triệu USD. Xe từ Thái Lan chỉ đạt 47.344 chiếc nhưng giá trị cao hơn khá đáng kể, khoảng 935 triệu USD. Đáng chú ý, Việt Nam chỉ nhập 30.506 ô tô Trung Quốc song tổng giá trị lên đến 993,7 triệu USD.

Ngoài ra, thị trường trong nước còn có mặt nhiều dòng xe từ Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Anh...


Tháng ngâu, ô tô, xe máy giảm giá mạnh

Tháng ngâu, ô tô, xe máy giảm giá mạnh

Sức mua ô tô trong tháng 9-2025 dự báo tiếp đà sụt giảm của 2 tháng trước đó do bị ảnh hưởng bởi tâm lý người tiêu dùng trong tháng 7 âm lịch (tháng ngâu).

Ngành ô tô lo khó đáp ứng tiêu chuẩn 4,83 lít/100 km

Các chuyên gia, doanh nghiệp kiến nghị thay đổi lộ trình áp dụng mức tiêu hao nhiên liệu nghiêm ngặt

Chủ ô tô cần làm gì khi xe chết máy giữa mưa lũ hoặc rơi vào vùng ngập nước?

(NLĐO) - Nếu xe bất ngờ chết máy giữa vùng ngập, lời khuyên quan trọng nhất là không được khởi động lại vì có thể khiến hư hại nặng hơn

    Thông báo