Thời sự

Ô tô, xe máy xếp hàng dài cả cây số chờ qua phà ra Cát Bà

Tr.Đức

(NLĐO)- Từ sáng sớm 30-4, các phương tiện đã xếp dài cả cây số chờ qua phà Đồng Bài di chuyển sang đảo Cát Bà (TP Hải Phòng)

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, bến phà Đồng Bài đón lượng lớn người và phương tiện, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ô tô , xe máy xếp hàng dài chờ qua phà Cát Bà sáng 30 - 4 - Ảnh 1.

Khu vực bán vé cũng quá tải từ trước 5 giờ sáng ngày 30-4. Ảnh: Page Hải Phòng

Dù 5 giờ sáng, chuyến phà đầu tiên tại bến phà Đồng Bài - Cát Bà mới khởi hành nhưng từ trước đó hơn 1 giờ, lượng phương tiện xếp hàng dài cả cây số để chờ xuống phà ra đảo Cát Bà.

Theo đại diện đơn vị quản lý, vận hành phà Đồng Bài, chưa đến 5 giờ sáng, dòng xe xếp hàng qua phà đã dài cả cây số. Đơn vị đã xin ý kiến để vận hành phà sớm hơn bình thường để hạn chế ùn tắc, người dân không phải chờ đợi lâu.

Tuy vậy, đến 10 giờ cùng ngày, phương tiện đổ về bến phà Đồng Bài ngày một đông. Chỉ riêng lượng phương tiện là xe ô tô cũng kéo dài khoảng 2 km, dòng xe kéo dài đến tận ngã 3 giao đường Tân Vũ - Lạch Huyện.

Đơn vị vận hành bến phà đã huy động cả 5 phà lớn, sức chứa khoảng 15 ô tô và hàng trăm hành khách, chạy hết công suất để phục vụ du khách. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ô tô , xe máy xếp hàng dài chờ qua phà Cát Bà sáng 30 - 4 - Ảnh 2.

Hàng ngàn phương tiện đứng chờ ở đường dẫn vào bến phà Đồng Bài (nối đất liền Hải Phòng với đảo Cát Bà)

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, do lường trước được sẽ phải chờ đợi hàng giờ để qua phà Đồng Bài, nhiều người dân đã chuẩn bị, mang theo đồ ăn, nước uống để lót dạ trong thời gian chờ phà.

Trước đó, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, Sở Xây dựng Hải Phòng thông báo tạm dừng tiếp nhận xe chuyên chở ô tô con, xe tải qua phà Đồng Bài (theo chiều ra đảo Cát Bà) từ 25-4 đến 3-5 và các ngày nghỉ cuối tuần từ 9-5 đến 30-9. Thời gian tạm dừng từ 9 giờ đến 13 giờ. Trong thời gian tạm dừng trên, du khách có thể ra đảo Cát Bà bằng các phương tiện cáp treo, tàu cao tốc và xe buýt.

Nhằm phục vụ cao điểm đi lại dịp hè 2026 từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8, tần suất tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng tăng từ 23 lên 38 chuyến/ngày. Thời gian giữa các chuyến phổ biến khoảng 20 phút, có thời điểm nhiều hơn khoảng 40 phút, tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Ô tô , xe máy xếp hàng dài chờ qua phà Cát Bà sáng 30 - 4 - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng chờ mua vé qua phà

Công ty TNHH Bayview Cát Bà sẽ tăng các phà tải trọng từ 180 tấn trở lên vào các khung giờ cao điểm nhằm nâng cao khả năng vận chuyển phương tiện ra đảo Cát Bà. Các chuyến phà tải trọng dưới 100 tấn được bố trí chủ yếu vào một số khung giờ buổi sáng khi lượng khách chưa cao. So với trước đây, việc giảm số chuyến phà nhỏ và tăng phà lớn giúp nâng hiệu quả khai thác và giảm tình trạng ùn ứ phương tiện tại hai đầu bến.

Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ ấn tượng về đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ

Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ ấn tượng về đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ

