Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Ở TP HCM, đi metro, ăn tối, đặt chuyến đi… bằng một chạm

Thy Nga

TP HCM đang chứng kiến những thay đổi thói quen người tiêu dùng.

Từ việc di chuyển bằng metro, ghé quán ăn đến những chuyến du lịch cuối tuần, nhiều giao dịch đang chuyển sang thanh toán không tiền mặt.

Một lần chạm thẻ, bắt đầu hành trình tiêu dùng

Mỗi sáng, Thanh Hằng (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Bình Thạnh ) bước xuống ga metro trong dòng người đi làm quen thuộc. Thay vì tìm quầy bán vé, cô chỉ cần chạm thẻ Vietcombank Visa để qua cổng soát vé. Mọi thứ diễn ra trong vài giây.

"Ban đầu mình nghĩ chỉ là thử cho biết, nhưng sau vài lần thấy tiện quá nên thành thói quen luôn", Thanh Hằng nói.

Những trải nghiệm nhỏ tương tự đang xuất hiện ngày càng nhiều trong nhịp sống đô thị của TP HCM, nơi thanh toán không tiền mặt dần trở thành một phần của đời sống hằng ngày.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 ước gấp khoảng 28 lần GDP, phản ánh mức độ phổ cập mạnh mẽ của thanh toán số trong nền kinh tế. Tại các đô thị lớn như TP HCM, xu hướng này diễn ra rõ nét khi các dịch vụ giao thông, mua sắm, ăn uống và du lịch ngày càng gắn với thanh toán số.

Trong bức tranh đó, các ngân hàng thương mại đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán gắn với đời sống đô thị. Vietcombank là một trong những ngân hàng đang thúc đẩy xu hướng này thông qua các dòng thẻ như Vietcombank Visa, JCB, American Express hay thẻ ghi nợ Connect24.

Khi tuyến metro đầu tiên của TP HCM bắt đầu thu hút sự quan tâm của người dân, trải nghiệm thanh toán cũng có nhiều thay đổi. Thay vì các hình thức mua vé truyền thống, nhiều hành khách lựa chọn thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng để qua cổng soát vé chỉ trong vài giây.

Để khuyến khích người dùng làm quen với phương thức này, Vietcombank triển khai chương trình hoàn tiền khi thanh toán vé metro bằng thẻ Vietcombank Visa. Những ưu đãi như vậy được xem như một cách để người dân trải nghiệm thanh toán không tiền mặt ngay trong các hoạt động đi lại hằng ngày.

Theo đại diện Vietcombank, giao thông công cộng thường là một trong những "điểm chạm" đầu tiên để người dân làm quen với thanh toán số. Khi việc thanh toán trở nên thuận tiện và nhanh chóng, người dùng sẽ dần mở rộng thói quen sử dụng thẻ sang nhiều hoạt động tiêu dùng khác.

- Ảnh 1.

Vietcombank hoàn tiền 50% cho chủ thẻ Vietcombank Visa khi mua vé metro lên tới 450.000 đồng với mỗi khách hàng

Sau giờ làm việc, nhiều người trẻ tại TP Hồ Chí Minh thường gặp gỡ bạn bè tại các quán ăn, nhà hàng hay quán cà phê, những không gian quen thuộc của đời sống thành phố. Đây cũng là một trong những lĩnh vực tiêu dùng sôi động nhất.

Theo các nghiên cứu thị trường gần đây, chi tiêu cho ẩm thực và giải trí chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong ngân sách của người trẻ tại các đô thị lớn. Nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng triển khai các chương trình ưu đãi gắn với trải nghiệm lifestyle.

Chẳng hạn, chủ thẻ tín dụng Vietcombank JCB có thể nhận ưu đãi tại hàng trăm nhà hàng trên cả nước, trong khi các dòng thẻ American Express của Vietcombank cũng mang đến nhiều ưu đãi tại các nhà hàng và khách sạn lớn. Những chương trình này không chỉ thúc đẩy thanh toán thẻ mà còn mang lại thêm giá trị cho khách hàng trong các trải nghiệm đời sống thường ngày.

Từ bữa tối cuối tuần đến chuyến bay bất chợt

Nếu trước đây một chuyến du lịch cần nhiều bước chuẩn bị, thì với nhiều người trẻ, mọi thứ giờ đây có thể bắt đầu từ chiếc điện thoại.

- Ảnh 2.

Một tối cuối tuần, sau bữa ăn cùng bạn bè, Nhật Minh - một nhân viên marketing mở điện thoại tìm vé máy bay cho chuyến đi Đà Nẵng sắp tới. Chỉ vài phút lướt các ứng dụng du lịch và thanh toán bằng thẻ, chuyến đi cuối tuần đã được lên kế hoạch.

Thanh toán thẻ vì thế ngày càng phổ biến trong các hoạt động du lịch. Các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Agoda cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng để nhận thêm ưu đãi. Với các dòng thẻ quốc tế của Vietcombank như Vietcombank Visa hay American Express, khách hàng còn có thể nhận thêm ưu đãi khi chi tiêu tại nhiều điểm đến quốc tế.

Một số chương trình hoàn tiền cho giao dịch tại nước ngoài, chẳng hạn tại Nhật Bản, Thái Lan hay Hàn Quốc cũng được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ trong các chuyến đi.

Song song với các ưu đãi tiêu dùng, các phương thức thanh toán số cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều người dùng đã quen với việc thanh toán không chạm bằng điện thoại thông qua Apple Pay hoặc các ứng dụng ngân hàng số.

Vietcombank là một trong những ngân hàng sớm triển khai Apple Pay với thẻ ghi nợ Connect24, cho phép khách hàng thanh toán nhanh chóng tại nhiều cửa hàng, siêu thị và điểm dịch vụ trong thành phố. Những chương trình hoàn tiền khi thanh toán bằng Apple Pay hoặc tích điểm đổi quà trong các chiến dịch như "Quẹt là cộng - Sống cực chill" cũng được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm phương thức thanh toán mới.

Từ việc chạm thẻ qua cổng metro, thanh toán bữa tối đến đặt chuyến du lịch cuối tuần, thanh toán số đang trở thành một phần quen thuộc của đời sống TP Hồ Chí Minh. Các ngân hàng như Vietcombank vì thế ngày càng hiện diện sâu hơn trong hành trình tiêu dùng hằng ngày của người dân thành phố.

    Thông báo