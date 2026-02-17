Oanh “Ỉn” tạo kỳ tích

Giờ thì chẳng ai còn xa lạ với Nguyễn Thị Oanh, cái tên nổi như cồn trong làng điền kinh Đông Nam Á suốt nhiều kỳ SEA Games đã qua. Chỉ cần nhìn qua danh sách thi đấu có các nội dung sở trường của Oanh, người hâm mộ lại háo hức được chứng kiến tận mắt cô tuyển thủ vóc dáng nhỏ bé này tạo nên kỳ tích.

Hành trình khẳng định tên tuổi

Hiếm có vận động viên nào duy trì được đỉnh cao phong độ lâu dài và tạo dấu ấn sâu đậm như Nguyễn Thị Oanh. Từ một cô bé thể trạng yếu ớt, hay đau ốm, Nguyễn Thị Oanh đã vươn lên trở thành biểu tượng lớn của điền kinh Việt Nam và Đông Nam Á.

Điền kinh Đông Nam Á có hai nhân vật đặc biệt xuất sắc là Jennifer Tin Lay (Myanmar, ném đẩy) và Elma Muros (Philippines, nhảy xa, nhảy ba bước) từng giành tổng cộng 15 HCV trong suốt sự nghiệp. Nguyễn Thị Oanh đang theo sát bước chân hai tượng đài này khi vừa bổ sung vào bộ sưu tập thành tích cá nhân các ngôi vô địch thứ 13, 14 và 15 tại kỳ SEA Games thứ năm liên tiếp vừa khép lại trên đất Thái Lan.

Nụ cười chiến thắng Nguyễn Thị Oanh, thể hiện bản lĩnh thể thao Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Rất nhiều câu chuyện thú vị xung quanh chuyến du đấu SEA Games 33 vừa qua của Nguyễn Thị Oanh, không chỉ từ việc cô rút lui khỏi cự ly 1.500 m sở trường để kỷ lục 4 lần giành vàng điền kinh ở một kỳ đại hội (2023) tồn tại mãi với thời gian. Người hâm mộ "nghe như nuốt" từng lời tâm sự của Oanh "không tự so sánh mình với các tượng đài thể thao Đông Nam Á" hay hồ hởi nghe cô tuyển thủ này khẳng định sẽ còn tiếp tục thi đấu, ít nhất cũng tại kỳ SEA Games 34.

Không nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Thị Oanh đã và đang đặt một mục tiêu mới để chinh phục trong sự nghiệp của mình. Người hâm mộ có quyền trông đợi "nữ chiến binh thép" này khẳng định tên tuổi trên các đấu trường trong vài năm tới đây, trước mắt là Asian Games 2026 và SEA Games 2027.

Nghị lực phi thường

Đến với điền kinh bằng sự kiên trì vượt qua nghịch cảnh của số phận, Nguyễn Thị Oanh hẳn cũng không nghĩ đến một ngày, môn thể thao này mang lại vinh quang cho cô từ chính sự nghiệt ngã của đường chạy.

Mười hai năm trước, sau khi biết bản thân mắc bệnh viêm cầu thận nặng, đến độ bị các bác sĩ cảnh báo "cấm tập luyện thể thao", Oanh phải ăn uống kiêng khem hàng tháng trời, đồng thời tích cực thuốc thang để điều trị việc teo cơ bắp song song với chứng phù nề cơ thể.

Tuổi Hợi, dáng vóc lại thấp đậm từ căn bệnh này khiến cô được bạn bè đặt cho biệt danh Oanh "Ỉn", nghe là lạ nhưng sau này trở thành "nickname" dễ thương của ngôi sao tuổi 30. Với nghị lực phi thường và nỗ lực không ngừng nghỉ, Oanh dần ổn định sức khỏe và tập luyện trở lại vào giữa năm 2015.

Chẳng phải chờ đợi lâu để tỏa sáng, Nguyễn Thị Oanh khiến giới chuyên môn lẫn đồng nghiệp phải nể phục nghị lực và ý chí của cô gái chiều cao chỉ 1,50 m mà thành tích dần vươn ra tầm quốc tế. Nếu như tấm HCĐ Á vận hội 2018 cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật hay hai tấm HCĐ 1.500 m và 5.000 m tại Giải Vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2018 ít được nhắc đến thì tại đấu trường khu vực, Nguyễn Thị Oanh lại là ngôi sao lớn.

Oanh làm nên kỳ tích trong suốt 5 kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 2017 đến 2025, từ các nội dung chạy 1.500 m (SEA Games 29, 30, 31, 32), 5.000 m (SEA Games 29, 30, 31, 32, 33), 10.000 m (SEA Games 32, 33) và 3.000 m vượt chướng ngại vật (SEA Games 30, 31, 32, 33). Ngoài ra, chân chạy 30 tuổi còn giành một HCB 3.000 m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 27 và tất nhiên, hoàn toàn không có đối thủ xứng tầm ở 4 cự ly thi đấu sở trường kể trên.

2 ngày thi đấu

giành 4 huy chương Vàng

Mỗi khi được hỏi về việc các bác sĩ từng cảnh báo "cấm tập luyện thể thao", Nguyễn Thị Oanh chỉ cười và chia sẻ lòng biết ơn đối với những "lương y như từ mẫu" ngày xưa. Cô kể: "Nếu không có sự cấm đoán ấy, chưa chắc Oanh đã tha thiết theo đuổi nghiệp thể thao cho đến tận bây giờ. Hiểu hết những trở ngại của bệnh tật, bản thân càng mong muốn qua thể thao để tìm lại sức khỏe. Khỏe rồi, Oanh lại muốn khỏe hơn, được thể hiện khát khao của chính mình trên hành trình tập luyện và thi đấu".

Oanh không tiết lộ nhiều về các bác sĩ ân nhân nhưng lại thành thật cho biết vẫn phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là chứng bệnh viêm cầu thận thỉnh thoảng vẫn "hành" cô đau lưng đến không thở nổi. Việc ngành thể dục thể thao ngày càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm của quốc gia, của xã hội chính là điều kiện tốt để các vận động viên chăm lo tốt hơn cho bản thân, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa cho màu cờ sắc áo đất nước.

Tự tay xác lập một kỳ tích thuộc dạng "vô tiền khoáng hậu" tại SEA Games 2023 khi chỉ trong 2 ngày thi đấu giành đến 4 HCV, từ đó mỗi lần Oanh bước ra đường chạy, người hâm mộ gần như tin chắc điền kinh Việt Nam sẽ có "vàng". Ba kỳ đại hội liên tiếp "gánh" đến 25% chỉ tiêu HCV của cả tuyển điền kinh Việt Nam, đôi chân của cô tuyển thủ bé nhỏ vẫn thoăn thoắt trên đường chạy, chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác.