OCB khởi động chương trình “Tết tự tin – Đón thịnh vượng” chào Xuân 2026

OCB mang không khí Tết lan tỏa lên nền tảng số thông qua chuỗi hoạt động ưu đãi trên OCB OMNI và quầy giao dịch

Chào Xuân mới 2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa chính thức triển khai chương trình khuyến mãi mang tên "Tết tự tin – Đón thịnh vượng" với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 3,5 tỷ đồng trên cả ứng dụng OCB OMNI và quầy giao dịch.

Theo đó, dù khách hàng lựa chọn giao dịch trực tiếp hay trải nghiệm trên không gian số, mỗi tương tác tài chính trong dịp đầu năm đều được OCB "biến hóa" thành cơ hội nhận lộc xuân, mở ra khởi đầu thuận lợi cho năm mới. Đây được xem là lời tri ân, lời chúc mà OCB dành cho khách hàng, đồng thời gửi gắm thông điệp: khởi đầu năm mới không chỉ là niềm vui sum vầy, mà còn là sự an tâm tài chính, tự tin hoạch định và đồng hành bền vững trên hành trình hướng đến thịnh vượng.

img

Hàng loạt quà tặng với tổng giải thưởng lên đến 3,5 tỷ đồng đang chờ đợi quý khách cùng "Tết tự tin – Đón thịnh vượng"

Từ trải nghiệm số hóa tiện lợi – Mở lộc đầu xuân rộn ràng cùng OCB OMNI

Song hành với xu hướng số hóa mạnh mẽ, OCB mang không khí Tết lan tỏa lên nền tảng số thông qua chuỗi hoạt động ưu đãi trên OCB OMNI. Cụ thể, từ ngày 05-01-2026 đến 08-02-2026, khách hàng gửi tiết kiệm, sử dụng thẻ, tiền gửi thanh toán, vay vốn, bảo hiểm hay giao dịch trên OCB OMNI đều sẽ nhận được mã lượt chơi để tham gia quay thưởng trực tiếp ngay trên ứng dụng với nhiều phần quà giá trị như: 5 giải iPhone 17 Pro 256GB và 5 giải AirPods Pro 3, cùng hàng loạt quà tặng thiết thực bao gồm áo thun, voucher Urbox, Omni Coins tích lũy và hàng ngàn lượt Lì xì may mắn.

Bất ngờ hơn, từ 17-02-2026 đến 21-02-2026 (mùng 1 đến mùng 5 Tết), những khách hàng trúng lượt Lì xì may mắn sẽ tiếp tục tham gia quay thưởng lì xì đầu năm – một hoạt động được thiết kế riêng cho những ngày đầu năm mới, không chỉ mang đến thêm cơ hội quà tặng mà còn thay cho lời chúc may mắn, hanh thông và trọn vẹn mà OCB mong muốn gửi trao đến khách hàng.

img

Từ trải nghiệm số đến giao dịch tại quầy, mỗi hoạt động đều mang đến cơ hội nhận lộc xuân ngay trong dịp đầu năm mới

Bộ quà Tết ý nghĩa tại quầy giao dịch – Gửi trọn lời chúc an khang, thịnh vượng

Bên cạnh trải nghiệm số hóa, OCB tiếp tục giữ trọn nét truyền thống Tết Việt thông qua các chương trình ưu đãi tại quầy giao dịch cùng hàng loạt bộ quà Tết cũng như thông điệp ý nghĩa. Từ 05-01-2026 đến 13-02-2026, khách hàng mở mới tiền gửi hoặc tham gia các sản phẩm bảo hiểm tại quầy sẽ có cơ hội nhận những bộ quà Tết được lựa chọn chỉn chu, ý nghĩa độc đáo bao gồm Bộ ấm trà cao cấp Minh Long – biểu trưng cho sự sum vầy, gắn kết gia đình; Bộ ly thủy tinh "Xuân An Khang" gửi gắm lời chúc thịnh vượng, viên mãn; hay Bộ quà sức khỏe "Xuân An Lành" như một lời chúc chân thành cho một năm mới bình an, dồi dào năng lượng. Cùng với đó là cơn mưa quà tặng thiết thực như vali du lịch, bao lì xì, dù gấp gọn, góp phần làm phong phú thêm danh mục giải thưởng của chương trình.

"Các chương trình ưu đãi nhân dịp đặc biệt như Tết là một phần trong hoạt động được OCB đặc biệt chú trọng nhằm tri ân khách hàng bằng hành động thiết thực và cụ thể. Thông qua việc không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, OCB mong muốn mang đến các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả và phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng trong hành trình khởi đầu năm mới." Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Xuân mới đang đến rất gần, với "Tết Tự Tin – Đón Thịnh Vượng", OCB mong muốn cùng khách hàng đón Tết 2026 trọn vẹn, mở đầu một năm bằng niềm vui, sự an tâm và một hành trình tài chính vững vàng hướng đến thịnh vượng bền lâu.

gửi tiết kiệm chương trình khuyến mãi nền tảng số OCB
