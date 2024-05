"Ôm giữ không gian" để yêu thương không phán xét

"Ôm giữ không gian" (tựa tiếng Anh: "The art of Holding Space") là tác phẩm nổi bật của Heather Plett. Tại Việt Nam, sách do Ngô Thanh Huyền chuyển ngữ, Vũ Phi Yên - Đinh Hoàng Hiệp hiệu đính. Gần 400 trang sách đưa bạn đọc bước vào một hành trình lạ lùng, cuốn hút mà hữu ích để khám phá sức mạnh nội tâm, tự tin mở rộng khối óc, mạnh dạn kết nối trái tim, thêm vững vàng đôi tay để nâng niu, trân trọng những mối quan hệ ý nghĩa.



“Ôm giữ không gian” là tập sách dễ đọc, dễ hiểu chứa đựng nhiều giá trị thiết thực. Ảnh: KỲ MUÔNG

Khái niệm mới mẻ "Ôm giữ không gian" do Heather Plett đúc kết từ những biến cố trong cuộc sống. Đây chính là phương pháp thực hành cơ bản nhằm trao đi không gian yêu thương không phán xét, đồng thời giữ vững các ranh giới cần thiết của bản thân để hướng đến một tương lai bền vững, bình an trong thế giới ngày càng "phẳng" hơn mà cũng lắm bất ổn hơn.

Giữ vững tâm thế và thái độ, hành xử phù hợp là cần thiết để đem đến tình yêu thương, sự quan tâm, giúp đỡ vừa vặn và hiệu quả nhất cho người cần. Khi song hành cùng ai đó vượt qua những đớn đau, mất mát cũng là chặng đường cho chính ta học hỏi, lớn mạnh không ngừng. Sách giúp ta nhận thức tầm quan trọng của sự hiện diện, cách thức bao bọc và thấu cảm với người khác, nhất là trong thời khắc u tối hay các bước ngoặt khó khăn của họ.

Dịch giả Ngô Thanh Huyền đã có nỗ lực lớn để chuyển tải chính xác khối lượng nội dung phong phú mà vẫn giữ từng câu chữ mềm mại, gần gũi, tự nhiên nhất. Sách gần như là một công trình được nghiên cứu, chắt lọc đầy tâm huyết qua thời gian dài, chứa đựng hàm lượng kiến thức khoa học lớn, những câu chuyện người thật - việc thật sinh động… Những bài học về cách sống chưa bao giờ là đủ. "Ôm giữ không gian" là món quà tinh thần đáng quý để trao tặng nhau, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều áp lực bủa vây và thách thức không ngừng.