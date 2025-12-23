HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ồn ào nam thần nghi là nạn nhân lạm quyền trong quân đội

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Woozi - thành viên Seventeen, bị một hạ sĩ quan yêu cầu giúp tìm người hát trong đám cưới khi anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Một hạ sĩ quan tại Trung tâm Huấn luyện Quân đội của Hàn Quốc (tạm gọi là A) đã yêu cầu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu là Woozi giúp tìm người hát trong đám cưới của mình.

Thời điểm đó, Woozi mới nhập ngũ và còn đang tập huấn, làm quen môi trường quân đội trước khi được giao về từng đơn vị cụ thể. Woozi không có mối quan hệ cá nhân nào với A trước khi nhập ngũ.

Ồn ào nam thần nghi là nạn nhân lạm quyền trong quân đội - Ảnh 1.

Ca sĩ Woozi của nhóm nhạc Seventeen

Đáp lại yêu cầu này, Woozi đã giới thiệu một ca sĩ hát nhạc ballad nổi tiếng mà anh quen biết. Ca sĩ này đã biểu diễn tại đám cưới của A vào tháng 10 và không nhận thù lao.

Woozi hiện đang phục vụ trong cùng trung đoàn huấn luyện với A. Tuy nhiên, theo một quan chức quân đội, nhiệm vụ của Woozi vẫn chưa được quyết định vào thời điểm yêu cầu được đưa ra.

Trung tâm Huấn luyện Quân đội giải thích rằng không có sự ép buộc nào và Woozi đã tuân thủ yêu cầu từ A vì thiện chí. "Sau khi xem xét tình hình, chúng tôi xác định rằng đây không phải là kết quả của một mệnh lệnh không đúng mực mà là một hành động thiện chí cá nhân của Woozi. Không có sự vi phạm pháp luật hay quy định quân sự nào" - người phát ngôn tuyên bố.

Mặc dù có lời giải thích nhưng sự việc vẫn thành tâm điểm bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều. Họ cho rằng việc một cấp trên trong quân đội đưa ra yêu cầu cá nhân đối với một tân binh là không phù hợp. Woozi có thể đã phải bỏ tiền túi ra để trả thù lao cho người ca sĩ hát nhạc ballad mà anh nhờ cậy…

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng tình huống này có thể cấu thành vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

Luật sư Noh Jong-eon cho rằng: "Có rất nhiều tiền lệ pháp lý công nhận rằng do hệ thống cấp bậc cứng nhắc và tính chất khép kín của các tổ chức quân đội, việc tân binh từ chối yêu cầu cá nhân của cấp trên thực sự rất khó khăn. Điểm này thường là cơ sở quan trọng cho phán quyết pháp lý nhưng vấn đề tương tụ vụ Woozi".

Tin liên quan

Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp bỏ danh hiệu

Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp bỏ danh hiệu

(NLĐO) - Hoa hậu Hoàn vũ Estonia Brigitta Schaback tuyên bố bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Estonia sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan.

Ồn ào nghi vấn lộ ngoại tình khi xem đêm nhạc Coldplay

(NLĐO) - Vụ Andy Byron - giám đốc điều hành Astronomer, bị cho là lộ chuyện "tòm tem" đồng nghiệp ngay tại buổi diễn của Coldplay, thành tâm điểm bàn tán.

Kim Soo Hyun nói gì về ồn ào tình ái với đàn em quá cố?

(NLĐO)- Chiều 31-3, siêu sao Kum Soo Hyun lần đầu lộ diện sau thời gian ồn ào, khóc nức nở, đòi gia đình Kim Sae Ron bồi thường.

quân đội Woozi nhóm nhạc Seventeen nạn lạm quyền
