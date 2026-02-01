HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Ớn lạnh, đau cơ: Cảnh báo bệnh gì?

Với những dấu hiệu như thường sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho, sổ mũi và nghẹt mũi, khả năng cao là bị cúm

Chị NGUYỄN TRẦN HẢI NHI (ngụ TP HCM) hỏi: "Gần đây, tôi thường bị sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho, sổ mũi và nghẹt mũi. Những triệu chứng này thường xuất hiện đột ngột. Xin bác sĩ cho biết tôi bị bệnh gì và điều trị ra sao?".

BS.CKII MAI VĂN MINH, Trưởng Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, trả lời: Với những dấu hiệu như chị miêu tả, khả năng cao là chị bị cúm (Influenza), một bệnh nhiễm virus hô hấp cấp tính, thường do virus cúm A hoặc B gây ra hay viêm mũi họng. Cúm khác cảm lạnh thông thường ở chỗ khởi phát nhanh, sốt cao, đau mỏi rõ rệt và dễ gây biến chứng ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền.

Ớn lạnh, đau cơ: Cảnh báo bệnh gì? - Ảnh 1.

Chị nên nghỉ ngơi, bù nước và dinh dưỡng tốt. Phải uống đủ nước (đặc biệt khi sốt). Ăn nhẹ, dễ tiêu, tăng rau quả, vitamin C. Uống thuốc hỗ trợ (nếu cần): hạ sốt (Paracetamol 500 mg, 1 viên mỗi 6 giờ nếu sốt >38,5 độ C); giảm ho, đau họng: dùng nước ấm, viên ngậm họng; nghẹt mũi: xịt nước muối sinh lý hoặc thuốc xịt mũi ngắn hạn - dưới 5 ngày; kháng virus (nếu là cúm thật sự): Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg x 2 lần/ngày trong 5 ngày (chỉ định khi được bác sĩ chẩn đoán cúm và khởi đầu trong 48 giờ đầu).

Nếu có dấu hiệu nặng như sốt cao > 39 độ C không giảm sau 3 ngày; khó thở, đau ngực, ho đờm vàng xanh, mạch nhanh; cơ thể kiệt sức, ăn uống kém, chị nên đi khám ngay. Tiêm ngừa cúm định kỳ là việc nên làm. Nếu thấy không giảm, chị nên đến phòng khám hay bệnh viện để khám và điều trị.

