Ớn lạnh những kiểu chở hàng ở TP HCM

Thời gian qua, Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhiều lần ra quân nhắc nhở, xử phạt những người chở hàng quá khổ, quá cỡ, chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động thì việc người dân chở tấm tôn dài gây nguy hiểm cho người đi đường, chở bình gas, chở bình khí, chở hàng quá khổ... vẫn diễn ra hằng ngày trên đường phố ở TP HCM.

Một chiếc xe chở tôn lưu thông trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú, TP HCM

Về vấn đề xe chở hàng cồng kềnh, xe tự chế lưu thông trên đường, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM cho biết Công an TP HCM thường xuyên phối hợp xử lý.

Từ ngày 18-7, Công an TP HCM phối hợp Ban An toàn giao thông tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, kết hợp xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe tự chế, xe ba, bốn bánh trên địa bàn TP.



Xe máy kéo theo bình gas khiến nhiều người ớn lạnh

Sau một tháng rưỡi , Công an TP HCM đã phát hiện hơn 10.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có 2.000 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh; 3.600 trường hợp vi phạm do kéo theo thùng lôi, vật kéo; 1.400 "xe mù, xe mờ".

Xe chở hàng gây khuất tầm nhìn lưu thông trên đường Hồng Bàng, quận 5, TP HCM

Những bình khí được cột sơ sài

Đáng chú ý, Công an TP HCM phát hiện 775 trường hợp sử dụng biển số giả hoặc không gắn biển số, 1.500 trường hợp phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, hơn 2.000 trường hợp vi phạm khác.

Qua công tác tuần tra, Công an TP HCM đã tạm giữ 4.900 xe máy, xe ba gác, xe chở hàng có gắn động cơ, xe chở rác dân lập.

Bên cạnh việc xử lý những trường hợp vi phạm, Công an TP HCM còn chủ động tuyên truyền người dân chuyển đổi phương tiện vận chuyển an toàn cho bản thân, cho người đi đường tránh vi phạm pháp luật.