Sức khỏe

Ớn lạnh phát hiện 20 viên nam châm rỉ sét nằm trong bụng bé trai

Hải Yến

(NLĐO) - Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện ruột non của bé trai bị thủng 8 lỗ, dị vật đã rỉ sét bám dính gây hoại tử.

Ngày 4-9, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận cấp cứu bé trai 5 tuổi (ở TP HCM) bị thủng ruột do nuốt 20 viên nam châm đồ chơi xếp hình.

Kinh hoàng thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét 

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP, cho biết bệnh nhi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, quấy khóc, đi đứng khom lưng. Trước đó 2 ngày, bé đã có biểu hiện đau bụng, ói và được điều trị tại nhà nhưng không bớt.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận trẻ có biểu hiện viêm phúc mạc, bụng đề kháng, X-quang bụng cho thấy có dị vật hình chuỗi nằm ở ruột non. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bé được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện ruột non bị thủng tổng cộng 8 lỗ, nằm cách van hồi manh tràng khoảng 150cm. Dị vật là 20 viên nam châm đã rỉ sét bám dính gây hoại tử, thủng ruột. Các bác sĩ đã tiến hành khâu vá toàn bộ lỗ thủng và lấy hết dị vật ra ngoài.

Sau 5 ngày hậu phẫu, bệnh nhi tỉnh táo, hết đau bụng, hết nôn ói, bắt đầu ăn uống và tiêu hóa trở lại bình thường. Trẻ tiếp tục được theo dõi sát tình trạng tổn thương niêm mạc ruột và chức năng tiêu hóa.


đồ chơi cảnh báo dị vật nam châm dị vật nam châm bệnh viện nhi đồng thành phố thủng ruột
