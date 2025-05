Ôn Vĩnh Quang trọn vẹn cảm xúc khi hát nhạc Trịnh Công Sơn

Lần đầu tiên hát trên sân khấu nổi lớn nhất vịnh Hạ Long "Love in the Bay by Ambassador" tối 17-5, ca sĩ Ôn Vĩnh Quang mang đến cho khán giả cảm xúc dạt dào với các ca khúc "Con đường chúng ta đi", "Đế vương", "Nhân duyên như sương"... và "Chiều một mình qua phố" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nam ca sĩ chia sẻ anh nghe "Chiều một mình qua phố" năm 12 tuổi và sau 17 năm vẫn giữ nguyên cảm xúc ngày nào

Nam ca sĩ được cho là "người hát tình ca thế hệ mới" chia sẻ, anh nghe ca khúc này từ năm 12 tuổi, và sau 17 năm, cảm xúc đó vẫn trọn vẹn. Trong đêm nhạc tối qua, khi những giai điệu đầu tiên của "Chiều một mình qua phố" được cất lên, những hạt mưa li ti bỗng xuất hiện khiến không gian đều đắm chìm trong giai điệu buồn man mác.

"Lần đầu tiên tôi được hát trên sân khấu nổi giữa vịnh Hạ Long nên cảm giác rất đặc biệt. Tôi hồi hộp khi lên sân khấu"- Ôn Vĩnh Quang tâm sự. Nam ca sĩ cũng cho hay thêm danh xưng "người hát tình ca thế hệ mới" chính là tình yêu thương mà khán giả dành cho mình.

Khán giả dành nhiều tình cảm cho nam ca sĩ

"Tôi là một người có bước khởi đầu khác với những giọng ca khác trong showbiz Việt. Tôi chưa từng đặt mục tiêu, bản thân sẽ trở thành ca sĩ, nhưng không hiểu tại sao, khán giả lại dành nhiều tình cảm cho tôi tới vậy.

Sau này tôi hiểu, dù mọi người có gọi mình với danh xưng như thế nào, tôi cũng đều đón nhận, bởi lẽ đó chính là tình yêu mến và sự yêu thương trân trọng mà khán giả dành cho mình để có một Ôn Vĩnh Quang ngày hôm nay" – nam ca sĩ bày tỏ.

Nam ca sĩ cho hay anh hồi hộp khi lên sân khấu giữa vịnh biển di sản

Trong năm 2025, Ôn Vĩnh Quang sẽ ra mắt một số dự án âm nhạc kỳ vọng có thể đem đến một làn gió mới khác biệt để phục vụ khán giả.