Kinh tế

Ông Bầu ra mắt “bộ sưu tập” cà phê mới

PV

Cà phê Ông Bầu tiếp tục ra mắt bốn lựa chọn mới với phong cách hiện đại, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người yêu cà phê

Mong muốn lan tỏa tình yêu cà phê Việt theo cách hiện đại và sáng tạo, Ông Bầu chính thức hoàn thiện bộ sưu tập "7 món cà phê trứ danh", mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người yêu loại "nước đen ma thuật" này.

Bên cạnh ba món cà phê truyền thống đã làm nên dấu ấn thương hiệu gồm Ghiền Đen Đá, Ghiền Sữa Đá và Cà phê Muối, đầu tháng 11-2025, Cà phê Ông Bầu tiếp tục ra mắt bốn lựa chọn mới, mang phong cách hiện đại.

Theo đại diện Cà phê Ông Bầu, mỗi thức uống mới bổ sung trong bộ sưu tập là sự kết hợp tinh tế giữa hương vị cà phê đặc trưng và các nguyên liệu đang được ưa chuộng trên thị trường, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ thưởng thức nhưng vẫn trọn vẹn "chất" cà phê.

- Ảnh 1.

Mỗi thức uống mới là sự kết hợp tinh tế giữa hương vị cà phê đặc trưng và các nguyên liệu đang được ưa chuộng

Cà phê Tiramisu Thạch Jelly với sự hòa quyện giữa sữa tươi và cà phê, thơm béo vị tiramisu, điểm thêm thạch cà phê giòn dai tạo cảm giác tròn vị.

Cà phê Hazelnut Thạch Jelly kết hợp sốt chocolate, hạt dẻ và sữa tươi, mang vị béo nhẹ, ngọt thanh, quyến rũ vị giác.

Cà phê Caramel Macchiato với lớp milk foam bồng bềnh cùng hương caramel gợi nhớ vị kẹo ngọt, tạo nên ly cà phê tinh tế và ấn tượng.

Cà phê Dừa Creamy lại mang đến sự kết hợp hài hòa giữa vị cà phê và nước cốt dừa thơm dịu, điểm xuyến lớp cream và caramel cho hương vị thêm đậm đà, mượt mà.

Anh Hoàng Phú, ngụ tại phường Khánh Hội, TP HCM, cho biết:"Là khách hàng lâu năm của cà phê Ông Bầu, thấy có bộ sưu tập mới là tôi phải thử ngay. Các loại cà phê mới ở Ông Bầu tôi thấy rất thời thượng, hợp khẩu vị của giới trẻ hiện đại. Mỗi thức uống có nét đặc trưng riêng, không chỉ ngon miệng mà còn được pha chế khá đẹp mắt nên tôi rất thích".

- Ảnh 2.

Khách hàng đang chọn thưởng thức những ly cà phê mang đậm phong cách Ông Bầu

Nhân dịp giới thiệu các thức uống mới, Cà phê Ông Bầu còn tổ chức buổi hướng dẫn pha chế dành cho các đối tác nhượng quyền. Tại đây, học viên được thực hành pha chế và trang trí, "thổi hồn" vào từng sản phẩm để tạo nên những ly cà phê mang đậm phong cách Ông Bầu.

Với "7 món cà phê trứ danh", Ông Bầu tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc sáng tạo, đa dạng hóa các thức uống mang hương vị cà phê, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

cà phê muối cà phê Ông Bầu Cà phê Hazelnut Cà phê Caramel Macchiato Cà phê Tiramisu
