Pháp luật

Ông chủ chuỗi cửa hàng xe máy nổi tiếng ở TPHCM đã lừa dối khách hàng ra sao?

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Ông chủ chuỗi cửa hàng xe máy nổi tiếng này bị cáo buộc đã lừa dối, chiếm đoạt số tiền lớn từ khách hàng.

Ngày 21-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Bùi Văn Tân (SN 1983, quê TPHCM) cùng 13 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Xe "lậu" được cấp "giấy khai sinh" thật

Từ năm 2018 đến tháng 12-2023, Bùi Văn Tân đã thành lập tổng cộng 4 công ty, cửa hàng kinh doanh xe máy tại TPHCM và Bình Dương trước đây. 

Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 24-4.

Theo cáo buộc của VKSND TPHCM, từ cuối năm 2021, Bùi Văn Tân phát hiện một kẽ hở trong công tác quản lý xe máy. Cụ thể, tại các công ty, cửa hàng kinh doanh xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dư do xe xuất khẩu không cần sử dụng loại giấy tờ này. Nhận thấy đây là "lỗ hổng", Tân nảy sinh ý định thu mua các phiếu thật nhằm hợp thức hóa cho những chiếc xe không rõ nguồn gốc.

- Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Văn Tân, chủ chuỗi cửa hàng xe máy Tân Tiến tại toà

Thực hiện kế hoạch, Tân đã chi khoảng 15 tỉ đồng để mua khoảng 1.500 phiếu xuất xưởng từ Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Sỹ Toàn và Nguyễn Thị Kiều Oanh. Đồng thời, Tân thu mua xe máy cũ, không giấy tờ từ Lê Văn Tới với giá dao động từ 7 đến 22 triệu đồng mỗi chiếc.

- Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà

Để "hợp pháp hóa" các phương tiện này, Tân tổ chức một quy trình thay đổi thông số kỹ thuật tinh vi. Các xe không giấy tờ được đưa về cửa hàng, tháo biển số (nếu có), tháo rời một số bộ phận rồi chuyển đến tiệm sửa xe Đại Phát do Nguyễn Hữu Oai quản lý. Tại đây, Oai cùng Nguyễn Hữu Như sử dụng máy móc chuyên dụng để mài bỏ hoàn toàn số khung, số máy nguyên thủy.

Tiếp đó, căn cứ vào thông tin trên phiếu xuất xưởng do kế toán Nguyễn Ngọc Thúy cung cấp, các đối tượng tiến hành đục lại số khung, số máy mới sao cho trùng khớp với giấy tờ. Sau khi hoàn tất, chúng làm sạch vị trí đục, thực hiện "cà số" và để sẵn bản cà trong cốp xe nhằm phục vụ việc đăng ký sau này.

Lừa dối khách hàng

Những chiếc xe sau khi được "phù phép" được đưa về cửa hàng Tân Tiến để vệ sinh, tân trang và thay thế phụ tùng, tạo hình thức như xe mới. Tân chỉ đạo nhân viên chụp ảnh, đăng bán trên mạng xã hội dưới danh nghĩa "xe mới 100%". 

Khách hàng bỏ tiền ra để mua "xe mới 100%" nhưng thực tế nhận được là xe cũ/lậu đã bị thay đổi thông số.

Khi giao dịch, khách hàng còn được hỗ trợ làm thủ tục đăng ký, cấp biển số thông qua các dịch vụ trung gian. Do sử dụng phiếu xuất xưởng thật và thông số kỹ thuật đã được chỉnh sửa trùng khớp, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện sai phạm.

Cơ quan điều tra xác định, Bùi Văn Tân cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của ít nhất 392 bị hại (chiếm khoảng 26% số phiếu đã mua). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm xe mô tô, trong đó nhiều xe đã bị mài đục số khung, số máy và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.


Sắp xét xử vụ "phù phép" xe máy tại chuỗi cửa hàng Tân Tiến

Sắp xét xử vụ "phù phép" xe máy tại chuỗi cửa hàng Tân Tiến

(NLĐO) - Có gần 400 bị hại liên quan đến việc mua bán hàng trăm xe máy bị đục lại số khung, số máy thông qua Hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến.

Công an TP HCM kết luận vụ chủ chuỗi cửa hàng xe máy Tân Tiến lừa đảo

(NLĐO) - Công an TP HCM đã có kết luận điều tra vụ chủ chuỗi cửa hàng xe máy cùng đồng phạm lừa đảo hàng trăm khách hàng

Công an TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ chuỗi cửa hàng xe máy Tân Tiến

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định từ năm 2021 đến cuối năm 2023, Bùi Văn Tân cùng đồng phạm đã bán hàng trăm xe máy, thu gần 9,3 tỉ đồng.

lừa dối khách hàng cửa hàng xe máy Tân Tiến
