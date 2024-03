Ông chủ Tân Hoàng Minh xin hưởng mức án phù hợp

Chiều nay 21-3, phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (SN 1961), Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), và 14 đồng phạm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bước sang phần tranh tụng.



Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên toà. Ảnh: Nam Anh

Trước đó đầu giờ chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tuyên án bị cáo Đỗ Anh Dũng từ 9-10 năm tù; Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (con trai bị can Đỗ Anh Dũng), bị đề nghị 5-6 năm tù; Phùng Thế Tính, cựu giám đốc Ban tài chính - kế toán Tân Hoàng Minh, 4-5 tù; Hoàng Quyết Chiến, Phó giám đốc Ban tài chính - kế toán Tân Hoàng Minh, 4-5 năm tù; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 30-36 tháng tù. Các bị cáo khác từ 24 đến 36 tháng tù.

Tại toà, bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh), cho rằng thân chủ của mình cho biết khi đồng ý về chủ trương phát hành trái phiếu, ông không có ý thức, mục đích lợi dụng việc này để lấy tiền của người dân.

Tại Biên bản ghi nhận ý kiến của bị cáo Dũng do luật sư lập ngày 18-3-2024 tại Trại tạm giam Công an TP Hà Nội, thân chủ này lý giải rằng: "Khi phát hành trái phiếu, ông Dũng xác định những trái chủ là những nhà đầu tư chiến lược, nếu không có họ thì phương án kinh doanh của ông Dũng khó có thể thành công, do vậy ông Dũng không hề có suy nghĩ sẽ lừa người dân".

Cùng với đó, ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh luôn tâm niệm có vay có trả. Thời điểm đó, ông Dũng đang phát triển rất nhiều dự án, nếu huy động trái phiếu mà không trả khi đến hạn sẽ khiến uy tín của ông và của Tập đoàn Tân Hoàng Minh giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của tất cả các dự án, thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều.

Luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa tại toà. Ảnh: Nam Anh

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, số tiền thiệt hại hơn 8.600 tỉ đồng là con số rất lớn. Để có số tiền khắc phục hậu quả vụ án, thân chủ ông đã vận động gia đình, bạn bè, người thân.

"Số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự ăn năn hối hận, dám nhận trách nhiệm của ông Đỗ Anh Dũng đối với những sai phạm của mình; thể hiện mong muốn của ông Đỗ Anh Dũng trong việc giảm thiệt hại đến mức tối đa đối với các nhà đầu tư"- luật sư Thanh nêu rõ.

Luật sư Thanh cho rằng chủ trương của pháp luật trong việc xử lý các tội danh liên quan đến xâm phạm sở hữu, hoặc liên quan đến kinh tế, chính là giảm nhẹ tối đa đối với những người đã khắc phục triệt để hậu quả. Từ những phân tích trên, luật sư Giang Hồng Thanh đề nghị HĐXX cân nhắc áp dụng chế định phạm tội chưa đạt (nếu xác định ông Dũng có tội).

Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Dũng nói đồng ý với bài bào chữa của luật sư và ông chỉ xin HĐXX cho bản thân được hưởng mức án phù hợp.

Bào chữa cho Đỗ Hoàng Việt, luật sư Nguyễn Văn Tú (Công ty Luật FANCI), cho rằng thân chủ có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như được bị hại xin giảm án cho bị cáo, nỗ lực khắc phục hậu quả nhanh, triệt để, toàn diện với số tiền đặc biệt lớn. Công cuộc khắc phục số tiền thể hiện sự nỗ lực lớn.

Theo luật sư, bị cáo Dũng và Việt đều không có ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại. Tuy nhiên. do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ nên đã vi phạm vào các quy định của pháp luật.

"Xét theo các quy định pháp luật thì hành vi của họ là vi phạm pháp luật nhưng họ không có ý thức lừa đảo chiếm đoạt, vẫn luôn chấp hành các quyết định của cơ quan tố tụng. Từ đó, tôi đề nghị HĐXX, Viện Kiểm sát cân nhắc xem xét giảm nhẹ mức án đề nghị vừa rồi cho bị cáo Việt"- luật sư Tú đề nghị.