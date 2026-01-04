HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ông "cò" mát tay

Quốc An

Ba năm liên tiếp, "thân chủ" của ông Phạm Văn Trung được nhận giải thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất Việt Nam, từ Nguyễn Xuân Son đến Alan Grafite

Tối 26-12-2025, Alan Grafite được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2025, trong lễ trao giải của Ban Tổ chức Giải Quả bóng vàng Việt Nam - do Báo Sài Gòn Giải Phóng sáng lập và tổ chức. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp danh hiệu này thuộc về các cầu thủ do cùng một người đại diện (hay còn gọi là nhà môi giới, "cò" cầu thủ) kết nối, sau 2 lần liên tiếp danh hiệu thuộc về Rafaelson - Nguyễn Xuân Son (năm 2023, 2024).

Đằng sau thành công của những ngoại binh hàng đầu V-League ấy là ông Phạm Văn Trung. Ba mùa giải liên tiếp, cầu thủ do ông Trung đại diện đều bước lên bục cao nhất - một dấu ấn hiếm thấy trong bóng đá Việt Nam.

Ông "cò" mát tay - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Trung (trái) thay mặt cầu thủ Alan Grafite nhận danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất Việt Nam 2025 từ HLV Anh Đức (Ảnh: QUỐC AN)

Ông Trung sinh ra và lớn lên ở TP HCM, trưởng thành từ sân "phủi" (bóng đá phong trào) và có thời gian khoác áo CLB Công an TP HCM (từ năm 1996-1997). Ông trải qua nhiều công việc khác nhưng vẫn xoay quanh trái bóng tròn, trước khi tập trung vào con đường môi giới cầu thủ.

Khởi đầu với nghiệp đại diện, ông từng làm việc với ông Trần Tiến Đại nhưng quay trở lại với công tác huấn luyện, khi học qua các bằng C, B, A của LĐBĐ châu Á, kèm bằng HLV thể lực rồi làm trợ lý ở CLB Sài Gòn Xuân Thành, Thanh Niên Sài Gòn rồi Ninh Thuận.

Sau khoảng thời gian gắn với công tác huấn luyện, ông trở lại với nghề môi giới cầu thủ từ cơ duyên trong một trận đá phủi. Từ lời ngỏ trên sân phủi, năm 2014, ông cùng vài người bạn thành lập công ty đại diện cho nhiều cầu thủ ngoại. Từ đó, nhiều chân sút ngoại nổi bật được giới thiệu và thi đấu tại Việt Nam, nổi bật như Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Leo Artur, Alan Grafite...

Nhìn lại những ngoại binh được giới thiệu trong 3 năm nay, ông Trung cho biết trung phong luôn là ưu tiên hàng đầu khi giới thiệu với các đội. "Tiền đạo là mũi nhọn, là điểm chấm cuối cùng của tập thể. Khi một đội bóng mạnh, hệ thống vệ tinh tốt, bóng sẽ dồn về trung phong, và thành tích tập thể tốt sẽ kéo theo thành tích cá nhân của họ".

Xuân Son là minh chứng rõ nhất khi giành danh hiệu Vua phá lưới, vô địch V-League, rồi lập kỷ lục ghi bàn ở Việt Nam và châu Á. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một hệ sinh thái bóng đá vận hành trơn tru, nhiều vệ tinh tốt xoay quanh trong mùa giải CLB Nam Định lên ngôi vô địch.

Nói về công việc của người đại diện, ông Trung chia sẻ những "nhiệm vụ không tên": không chỉ lo về chuyên môn mà còn chăm sóc đời sống sinh hoạt của cầu thủ, thậm chí hỗ trợ khi vợ họ sinh con. Người đại diện cũng là người gỡ từng nút thắt vô hình: Lo tâm lý, cuộc sống, gia đình, lo cả tương lai cho cầu thủ.

Ông Trung cho biết Xuân Son thời điểm sang Việt Nam mới 23 tuổi, đi cùng vợ, không một người thân bên cạnh. Thời điểm vợ sắp sinh, Xuân Son vẫn phải thi đấu với lịch dày đặc, di chuyển sân liên tục, nên áp lực tâm lý rất lớn. Người đại diện khi đó còn phải lo đặt lịch bệnh viện, kiếm người chăm sóc sản phụ đến lên kế hoạch sinh nở để cầu thủ yên tâm thi đấu.

Tương tự là trường hợp của Đỗ Hoàng Hên. Hendrio Araújo da Silva (SN 1994), hay còn được gọi với cái tên Đỗ Hoàng Hên sau khi nhập tịch, tiền vệ gốc Brazil đang thi đấu cho CLB Hà Nội. Hendrio ăn chay nên nhiều HLV lo ngại về vấn đề thể lực khi mới đến Việt Nam. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ tận tình của ông Trung và cộng sự, Hoàng Hên chưa từng vắng một buổi tập, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về thể lực của CLB.

Trong những năm gần đây, Indonesia nổi lên tại Đông Nam Á là thế lực mới với đội hình Hà Lan hóa. Việt Nam cũng chọn cầu thủ gốc Việt hoặc nhập tịch có chọn lọc, như Cao Quang Vinh Pendant, Filip Nguyễn hay Xuân Son, Hoàng Hên... Chia sẻ về xu hướng này, ông Trung nhận định ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch không phải là thách thức, mối đe dọa nghề nghiệp với cầu thủ nội, trái lại, là hình mẫu để cầu thủ trẻ học tập. Nếu các cầu thủ trẻ được thi đấu, tập luyện cùng những ngoại binh giỏi, họ sẽ nhanh chóng tiến bộ. 

"cò" cầu thủ Ông "cò" mát tay nhà môi giới người đại diện bóng đá Việt Nam
