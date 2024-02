Ông Đỗ Hữu Ca khai gì về việc nhận 35 tỉ đồng nhưng không chạy án?

Quá trình điều tra, bị can Đỗ Hữu Ca khai Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979; là vợ của Trương Xuân Đước; trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) có đến gặp mình tại nhà riêng ở Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng thông báo việc bị Cơ quan điều tra Quảng Ninh điều tra về các Công ty Đước quản lý, đồng thời nhờ Ca cứu giúp.

Ông Đỗ Hữu Ca khi còn đương nhiệm

Sau đó, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Ngọc Anh 4 lần mang tổng số tiền là 35 tỉ đồng đến để ở nhà riêng của bị can Ca. Tuy nhiên, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đước mà số tiền này là do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của bị can Đỗ Hữu Ca.

Bị can Ca cũng khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng tiền trên để chạy tội cho Đước.

Đối với người đàn ông tên Giang, bị can Ca khai có quen biết với một người tên Giang công tác tại Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã nghỉ hưu. Bị can Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc, gặp gỡ nhưng Đỗ Hữu Ca chưa bao giờ đưa tiền hay tác động, nhờ ông Giang chạy tội cho Đước.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nhà bị can Đỗ Hữu Ca

Vào thời gian trước Tết nguyên đán năm 2023, vào khoảng 1 tháng-2023, bị can Ca và ông Giang có gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, chứ bị can Ca không nhờ vả ông Giang chạy án cho Trương Xuân Đước.



Ngày 18-2-2023, khi làm việc với cơ quan công an, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh.