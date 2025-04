Ông Đỗ Minh Phú nói về giá vàng tăng cao

Cuối ngày 24-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 118,5 triệu đồng/lượng, bán ra 121 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 được giao dịch quanh 113,5 triệu đồng/lượng mua vào, 116,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Giá vàng trong nước biến động chóng mặt những ngày qua, do ảnh hưởng đà tăng nhanh lập đỉnh kỷ lục 3.500 USD/ounce rồi lao dốc ngay sau đó. Đến cuối ngày, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 3.333 USD/ounce (tương đương khoảng 105 triệu đồng/lượng)