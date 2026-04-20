Thời sự Chính trị

Ông Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng với số phiếu tuyệt đối

Tr.Đức

(NLĐO) - HĐND TP Hải Phòng đã bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng với 100% số phiếu tán thành.

Sáng 20-4, HĐND TP Hải Phòng khóa XVII nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất.

Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hải Phòng bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031, với số phiếu bầu 83/83, đạt tỉ lệ 100% số phiếu bầu.

HĐND TP Hải Phòng cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Ủy viên UBND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đề nghị của tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung.

6 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông: Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân và Hoàng Minh Cường.

Ông Đỗ Thành Trung, tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Ông Đỗ Thành Trung có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Đỗ Thành Trung từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Phòng Tây Nguyên, thuộc Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng phòng Tổng hợp của Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ từ năm 2014 - 2018; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung

Tháng 6-2020, ông Đỗ Thành Trung được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 3-2023, ông Đỗ Thành Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 2-2025, ông Đỗ Thành Trung được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Vào tháng 3-2026, ông Đỗ Thành Trung được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu báo cáo vụ khách tử vong ở nhà nghỉ

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu quận Lê Chân báo cáo về việc vẫn để một số cơ sở lưu trú hoạt động, đặc biệt là vụ khách thuê phòng tử vong tại 1 nhà nghỉ.

Chủ tịch Hải Phòng đối thoại với 13 hộ nuôi ngao trái phép trước khi cưỡng chế

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết nếu các hộ nuôi ngao còn băn khoăn về quyết định của UBND TP Hải Phòng thì có thể khởi kiện ra tòa.

Chủ tịch TP Hải Phòng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố

(NLĐO)- UBND TP Hải Phòng vừa có Quyết định 372/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố do ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, là Trưởng ban

Hải Phòng Đỗ Thành Trung Tân Chủ tịch UBND TP Hải Phonngf nhiệm kỳ 2026 – 2031
