HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ông Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 20-8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.

Ông Đỗ Văn Chiến được chỉ định Bí thư đảng ủy MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người (hiện tại chỉ định 22 người, khuyết 5 người sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 người, hiện tại chỉ định 7 người (khuyết 2 người sẽ bổ sung sau).

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ông Đỗ Văn Chiến được chỉ định Bí thư đảng ủy MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

4. Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Bà Diệp Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Bà Nông Thị Mai Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

8. Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

10. Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác xã hội xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

11. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

12. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Tài chính - Kế hoạch Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

13. Bà Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Hội Quần chúng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

14. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng MTTQ Việt Nam.

16. Ông Vũ Thành Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

17. ÔngTrương Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.

18. Bà Vũ Thị Thanh Nga, Bí thư Chi bộ, Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Chấn Hưng.

19. Ông Mai Bắc Mỹ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

20. Bà Trần Thị Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

21. Ông Bùi Doãn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

22. Bà Đặng Thị Hoàng Ngân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Đỗ Văn Chiến

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

3. Bà Hà Thị Nga

4. Ông Hoàng Công Thủy

5. Bà Diệp Thị Thu Huyền

6. Bà Nông Thị Mai Huyền

7. Ông Nguyễn Bình Minh.

Tin liên quan

MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục sắp xếp lại, giảm số lượng các hội quần chúng và báo chí trực thuộc

MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục sắp xếp lại, giảm số lượng các hội quần chúng và báo chí trực thuộc

(NLĐO) - MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục sắp xếp lại các hội quần chúng thật tinh gọn, giảm số lượng các hội quần chúng và báo chí trực thuộc.

6 nhân sự vừa được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư đã tiến hành hiệp thương cử 6 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch giữ chức Phó Chủ tịch khóa X.

Ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 15 tổ chức đảng ở các đơn vị trực thuộc do ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng ủy.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam MTTQ Việt Nam ông đỗ văn chiến Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo