Ngày 20-8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người (hiện tại chỉ định 22 người, khuyết 5 người sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 người, hiện tại chỉ định 7 người (khuyết 2 người sẽ bổ sung sau).

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đoàn Chủ tịch tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

4. Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Bà Diệp Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Bà Nông Thị Mai Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

8. Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

10. Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác xã hội xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

11. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

12. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Tài chính - Kế hoạch Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

13. Bà Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Hội Quần chúng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

14. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng MTTQ Việt Nam.

16. Ông Vũ Thành Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

17. ÔngTrương Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.

18. Bà Vũ Thị Thanh Nga, Bí thư Chi bộ, Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Chấn Hưng.

19. Ông Mai Bắc Mỹ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

20. Bà Trần Thị Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

21. Ông Bùi Doãn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

22. Bà Đặng Thị Hoàng Ngân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Đỗ Văn Chiến

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

3. Bà Hà Thị Nga

4. Ông Hoàng Công Thủy

5. Bà Diệp Thị Thu Huyền

6. Bà Nông Thị Mai Huyền

7. Ông Nguyễn Bình Minh.