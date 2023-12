Ông Donald Trump đối mặt sức ép gia tăng

Mọi vụ kiện nhằm loại ông Trump khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đều thất bại cho đến khi xuất hiện phán quyết của Colorado, bang khẳng định ông Trump không còn đủ tư cách tranh cử theo Mục 3 - Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ vì kích động vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6-1-2021. Điều khoản này cấm một cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia "nổi dậy hoặc nổi loạn".

Theo hãng tin AP, quyết định lịch sử của 2 bang Colorado và Maine đang bị tạm hoãn thi hành trong khi tiến trình pháp lý diễn ra, tức ông Trump vẫn có tên trong phiếu bầu ở 2 bang này. Điều này đồng nghĩa số phận chính trị của ông hiện nằm trong tay Tòa án Tối cao Mỹ, vốn chưa bao giờ ra phán quyết về Mục 3 để cấm một cá nhân tranh cử tổng thống.



Cựu Tổng thống Donald Trump tại sự kiện tranh cử ở TP Waterloo, bang Iowa - Mỹ hôm 19-12 Ảnh: REUTERS

Luật sư của ông Trump đã đưa ra một số lập luận chống lại nỗ lực gạch tên ông khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, chẳng hạn như sự kiện 6-1-2021 không phải là một cuộc nổi dậy theo nghĩa của Mục 3. Trong khi đó, phía công tố nhấn mạnh sự kiện hôm 6-1-2021 là "một cuộc nổi dậy do ông Trump kích động, vì thế ông phải bị loại".

Giới chuyên gia pháp lý cảnh báo nếu Tòa án Tối cao không giải quyết vấn đề rõ ràng, hỗn loạn có thể nổ ra vào tháng 11-2024 (thời điểm bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ) hoặc tháng 1-2025 (thời điểm tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức) nếu ông Trump đắc cử.

Theo Tạp chí Newsweek, đơn kiện nhằm ngăn ông Trump tranh cử tổng thống đang chờ xử lý ở 14 bang: Arizona, Alaska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Nam Carolina, Texas, Vermont, Virginia, Tây Virginia, Wisconsin và Wyoming.

Tại các bang Florida, Michigan, Minnesota, New Hampshire và Rhode Island, đơn kiện đã bị bác bỏ với những lý do như "không đủ bằng chứng cho thấy việc ông Trump tranh cử tổng thống có thể gây tổn hại về mặt chính trị" hay "chỉ Đảng Cộng hòa mới có quyền quyết định ứng viên nào được tham gia bầu cử sơ bộ". T

rong khi đó, tại bang California, Tổng Thư ký Shirley Weber từ chối gạch tên cựu Tổng thống Trump bất chấp yêu cầu từ phó thống đốc.