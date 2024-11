Ông Donald Trump lại gặp thách thức mới

Với việc thành lập nhóm Thống đốc Bảo vệ Dân chủ, Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker và Thống đốc bang Colorado Jared Polis cùng các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc Đảng Dân chủ cam kết phản đối chính sách bảo thủ của ông Trump về mọi thứ, từ nhập cư đến việc hủy bỏ các biện pháp bảo vệ môi trường.

Các thống đốc bang Illinois và Colorado thông báo đồng chủ trì liên minh chống lại các chính sách của ông Donald Trump. Ảnh: Facebook

Ông Trump trước đó tuyên bố sẽ sử dụng cơ quan thực thi pháp luật liên bang để điều tra những kẻ thù chính trị của mình, tiến hành cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Ông Polis phát biểu: "Chúng tôi thành lập nhóm vì chúng tôi biết rằng chỉ hy vọng đơn thuần sẽ không cứu được nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta cần phải hợp tác, đặc biệt là ở cấp bang, để bảo vệ và củng cố nền dân chủ".

Ông Polis và ông Pritzker không nêu chi tiết các hành động mà họ đang cân nhắc thực hiện. Phản hồi về việc thành lập nhóm này, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên của nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, cho biết tổng thống đắc cử sẽ phục vụ tất cả người Mỹ, ngay cả những người không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử và sẽ thành công thống nhất đất nước.

Các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo đã nhiều lần phản đối chính sách của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nhưng ông vẫn cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự bảo thủ mạnh mẽ trên nhiều khía cạnh, từ chính sách năng lượng đến các hạn chế nhập cư.

Nhóm Thống đốc Bảo vệ dân chủ tuyên bố đây là một nhóm phi đảng phái. Thống đốc bang Washington Bob Ferguson, thành viên đảng Dân chủ, cho biết tuần trước rằng đội ngũ pháp lý của ông đã chuẩn bị trong nhiều tháng về cách ứng phó với chính sách của ông Trump trong tương lai.

Thống đốc New York Kathy Hochul, thành viên Đảng Dân chủ, cho biết bà đang làm việc với tổng chưởng lý bang này về cách "bảo vệ các quyền tự do cơ bản của người dân New York" trong khi Tổng chưởng lý Massachusetts Andrea Campbell cho biết bà và các tổng chưởng lý khác cũng có động thái tương tự.