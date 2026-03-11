Ông Donald Trump tuyên bố phá hủy hoàn toàn 10 tàu rải mìn Iran ở Hormuz

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 10-3, ông Donald Trump nói thêm rằng sẽ có "nhiều hơn nữa", cho thấy Mỹ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu rải mìn khác.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ cũng nói ông không nhận được báo cáo nào về việc Iran đặt mìn nổ tại eo biển Hormuz. Ông đăng trên mạng xã hội: "Nhưng nếu Tehran làm vậy, chúng tôi yêu cầu họ phải gỡ bỏ, ngay lập tức".

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG 116) đang phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk. Ảnh: AP

"Nếu vì bất kỳ lý do gì mà mìn đã được rải và không được gỡ bỏ ngay lập tức, các hậu quả về mặt quân sự đối với Iran sẽ ở mức độ chưa từng thấy" – ông Donald Trump viết.

Mối lo ngại hiện nay là mìn có thể khiến các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển, dẫn đến việc giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng cao. Giá nhiên liệu là một vấn đề chính trị ở nước Mỹ, nhất là khi lập luận kinh tế mà Donald Trump dùng để thuyết phục cử tri dựa trên việc giữ giá xăng ở mức thấp.

Trước đó, theo hai nguồn thạo tin về các báo cáo tình báo của Mỹ, Iran đã bắt đầu rải mìn ở eo biển Hormuz – nút thắt năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 1/5 tổng lượng dầu thô.

Nguồn tin cho biết việc rải mìn chưa diễn ra trên diện rộng, với vài chục quả được rải trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, một nguồn tin cho hay Iran vẫn còn giữ tới 80% đến 90% số xuồng nhỏ và tàu rải mìn, do đó lực lượng của họ hoàn toàn có khả năng rải hàng trăm quả mìn xuống tuyến đường thủy này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hiện kiểm soát thực tế eo biển Hormuz cùng với lực lượng hải quân truyền thống của Iran, có khả năng triển khai một "hàng rào" gồm các tàu rải mìn phân tán, xuồng chở đầy chất nổ và các bệ phóng tên lửa trên bờ, theo đài CNN.

Sau bài đăng của ông Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đăng trên X rằng theo chỉ thị của tổng thống, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đang quét sạch các tàu rải mìn không hoạt động ở eo biển Hormuz. Theo ông Hegseth, Mỹ sẽ không cho phép eo biển Hormuz bị "bắt làm con tin".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 10-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết quân đội đã phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran, bao gồm 16 tàu rải mìn gần eo biển Hormuz.