Kinh tế Bất động sản

Ông Giang Quốc Dũng làm Chủ tịch Hội Bất động sản Tây Bắc TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Hội Bất động sản Tây Bắc trực thuộc Hiệp hội Bất động sản TPHCM, phạm vi hoạt động gồm 36 xã, phường ở khu vực Bình Dương trước đây

Hội Bất động sản Tây Bắc TPHCM đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 vào tối 26-12, đồng thời thông qua nhân sự Ban Chấp hành gồm 18 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Ông Giang Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Bất động sản Tây Bắc TPHCM. Trước khi Bình Dương sáp nhập với TPHCM, ông Dũng là Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương.

Ông Phan Cao Phúc giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội, cùng 2 phó chủ tịch là ông Bùi Ngươn Phong và ông Võ Đình Ngọc.

Ông Giang Quốc Dũng làm Chủ tịch Hội bất động sản Tây Bắc - TPHCM - Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, trao quyết định thành lập Hội Bất động sản Tây Bắc

Đại hội cũng thống nhất mời ông Trần Khắc Thạch, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, giữ chức Chủ tịch danh dự của hội.

Hội Bất động sản Tây Bắc trực thuộc Hiệp hội Bất động sản TPHCM, phạm vi hoạt động gồm 36 xã, phường thuộc khu vực Bình Dương trước đây, có con dấu và tài sản riêng. Hiện hội có tổng số 68 hội viên.

Thời gian qua, hội có những hoạt động sôi nổi và gây được tiếng vang, như tham dự và đóng góp ý kiến tại các sự kiện, hội nghị liên quan thị trường bất động sản; thường xuyên quan tâm hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Bình Dương, nhất là các hội viên; làm cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và các sở, ngành trong việc giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương trước đây đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng loạt khóa đào tạo về "bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư", cấp chứng chỉ Ban Quản trị, Ban Quản lý vận hành nhà chung cư; tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho hàng ngàn học viên...

Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm xoay quanh những vấn đề về thị trường bất động sản; các chương trình triển lãm về bất động sản, vật liệu xây dựng.

Các hoạt động xã hội cũng nhận được sự tham gia đóng góp của hội viên, như ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng bão lũ, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Bình Dương.

Tin liên quan

Hiệp hội BĐS TP HCM: "TP HCM chưa cần thiết ban hành bảng giá đất mới"

Hiệp hội BĐS TP HCM: "TP HCM chưa cần thiết ban hành bảng giá đất mới"

(NLĐO) - Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhận định: "Bảng giá đất hiện hành hoàn toàn có thể được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31-12- 2025" theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024"

Kiến nghị và đề nghị mới nhất của Hiệp hội Bất động sản TP HCM

(NLĐO)- HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư và đề nghị giữ lại quy định về quỹ phát triển đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)"

Mỹ tăng thuế, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM nhận định nóng về thị trường

(NLĐO) - Nếu Mỹ áp thuế cao, 3 loại bất động sản có thể bị ảnh hưởng gồm: bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê và nhà ở thông thường

bất động sản tỉnh Bình Dương thị trường bất động sản Hiệp hội bất động sản
