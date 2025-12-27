Ông Giang Quốc Dũng làm Chủ tịch Hội Bất động sản Tây Bắc TPHCM

Hội Bất động sản Tây Bắc TPHCM đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 vào tối 26-12, đồng thời thông qua nhân sự Ban Chấp hành gồm 18 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Ông Giang Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Bất động sản Tây Bắc TPHCM. Trước khi Bình Dương sáp nhập với TPHCM, ông Dũng là Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương.

Ông Phan Cao Phúc giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội, cùng 2 phó chủ tịch là ông Bùi Ngươn Phong và ông Võ Đình Ngọc.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, trao quyết định thành lập Hội Bất động sản Tây Bắc

Đại hội cũng thống nhất mời ông Trần Khắc Thạch, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, giữ chức Chủ tịch danh dự của hội.

Hội Bất động sản Tây Bắc trực thuộc Hiệp hội Bất động sản TPHCM, phạm vi hoạt động gồm 36 xã, phường thuộc khu vực Bình Dương trước đây, có con dấu và tài sản riêng. Hiện hội có tổng số 68 hội viên.

Thời gian qua, hội có những hoạt động sôi nổi và gây được tiếng vang, như tham dự và đóng góp ý kiến tại các sự kiện, hội nghị liên quan thị trường bất động sản; thường xuyên quan tâm hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Bình Dương, nhất là các hội viên; làm cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và các sở, ngành trong việc giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương trước đây đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng loạt khóa đào tạo về "bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư", cấp chứng chỉ Ban Quản trị, Ban Quản lý vận hành nhà chung cư; tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho hàng ngàn học viên...

Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm xoay quanh những vấn đề về thị trường bất động sản; các chương trình triển lãm về bất động sản, vật liệu xây dựng.

Các hoạt động xã hội cũng nhận được sự tham gia đóng góp của hội viên, như ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng bão lũ, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Bình Dương.