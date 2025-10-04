Ông Hồ Quốc Dũng: “Dù đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn hướng về quê hương”

Ngày 4-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã họp phiên bế mạc và thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Đại hội

Theo đó, Đại hội đã thông qua 33 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có 10 chỉ tiêu kinh tế nổi bật, gồm: tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; ti trọng kinh tế số đạt 25 - 30% trong GRDP; tổng thu ngân sách đạt trên 41.000 tỉ đồng; đến năm 2030, Gia Lai đón 18,5 triệu lượt khách du lịch.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – cho biết các chỉ tiêu này được tính toán dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương, hoàn toàn có cơ sở và khả năng đạt được.

Kết thúc Đại hội, các đại biểu bày tỏ sự tin tưởng tập thể lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên và cả nước.

Phát biểu bế mạc, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025 - xúc động gửi lời cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã đồng hành, giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

"Cá nhân tôi dù đi đâu, làm gì, cũng luôn hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng. Trong quá trình công tác, nếu làm được bất cứ việc gì cho tỉnh, tôi sẽ làm hết sức để cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc" – ông Hồ Quốc Dũng chia sẻ.

Trước đó, tại phiên khai mạc ngày 3-10, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và các chức danh liên quan để nhận nhiệm vụ mới tại Trung ương. Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.



