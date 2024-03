Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Sáng 15-3, thảo luận về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Phiên họp 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tha thiết đề nghị bổ sung trong luật quy định người từ 16 dưới 18 tuổi điều khiển xe gắn máy có dung tích xilanh dưới 50cc hoặc xe máy điện phải có giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ lái xe.

Lý giải về điều này, ông Hùng dẫn thống kê năm 2023 có khoảng 2.300 người dưới 18 tuổi thương vong do tai nạn giao thông, trong đó có hơn 1.000 người chết. "80% nhóm này rơi vào tuổi 15 cho đến dưới 18 tuổi và đa số là các cháu tự điều khiển phương tiện tham gia giao thông".

Cho rằng dự thảo Luật vẫn đang còn "khoảng trống" dù khoản 3, Điều 7 của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có quy định: "Trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn theo quy định cho học sinh từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi học tại cơ sở giáo dục đó".

Phân tích cụ thể về khoảng trống, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đặt vấn đề: Không biết là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn ở đây theo quy định nào và ai quy định? Lực lượng Cảnh sát giao thông đến hướng dẫn thì có chứng chỉ đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn hay không, có đủ điều kiện hay không?.

Bên cạnh đó, giao cho trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì thì sẽ dẫn đến tình trạng quá tải bởi không có cơ sở vật chất để tổ chức.

Từ đó, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị phải tổ chức sát hạch giấy phép lái xe cho cho đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi.

"Phải sát hạch như sát hạch giấy phép lái xe hạng A1, phải đưa vào trung tâm sát hạch chính quy. Hiện nay chúng ta đã xã hội hóa cái này rất mạnh rồi và hoàn toàn có thể làm" - ông Khuất Việt Hùng nói.