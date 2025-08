Ông Lê Công Đỉnh được chỉ định làm bí thư phường trung tâm của tỉnh Tây Ninh

Ngày 5-8, Đảng bộ phường Long An, tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Tây Ninh chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

Đại hội đã triệu tập 250 đại biểu đại diện cho 4.405 đảng viên của toàn Đảng bộ phường Long An.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ phường Long An lần thứ I. Trong đó, tập trung chủ yếu vào chủ đề đại hội, các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, công tác chuyển đổi số, hạ tầng đô thị,… đáp ứng trong kỷ nguyên mới.

Trong nhiệm kỳ qua, phường Long An đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An Lê Công Đỉnh cho biết các công trình đột phá thực hiện đạt theo tiến độ; hoàn thành sớm các công trình trọng điểm như nút giao đường Hùng Vương- Quốc lộ 62, phường đi bộ; hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, các hẻm nội ô, phát triển mảng xanh…; tạo diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại; văn hóa – xã hội được đầu tư đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân được nâng lên.

Đánh dấu cho bước ngoặt phát triển mới, phường Long An chọn khẩu hiệu hành động cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 " Đoàn kết – Trí tuệ - Đột phá – Phát triển".

"Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm; phát huy lợi thế vị trí trung tâm của tỉnh, tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết tâm, quyết liệt để xây dựng phường tiếp tục là một trong những đơn vị đi đầu phát triển toàn diện về mọi mặt, bảo đảm phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển chung của tỉnh" - ông Đỉnh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đánh giá Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Long An đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị sau đại hội, phường Long An tập trung triển khai đồng bộ quy hoạch phát triển đô thị gắn với quy hoạch tỉnh.

"Phường Long An là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa của tỉnh, vì vậy cần tập trung xây dựng, triển khai các đề án mang tính động lực phát triển phường. Song song đó, quan tâm quy hoạch không gian đô thị theo hướng xanh - thông minh - hiện đại, đảm bảo tính đồng bộ, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài" – Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Long An nhệm kỳ 2025-2030

Ông Lê Công Đỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ phường Long An, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh chức mừng tân Bí thư Đảng ủy phường Long An nhiệm kỳ 2025-2050

Đại hội đã công quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025- 2026 gồm 27 người, Ban Thường vụ gồm 11 người. Ông Lê Công Đỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ phường Long An, nhiệm kỳ 2025 – 2030.