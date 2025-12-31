HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Yến Anh

(NLĐO)- Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng 31-12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (bên trái), trao Quyết định cho PGS-TS Lê Hải Bình. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Hải Bình đảm nhiệm cương vị mới sau 10 tháng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, quê ở TP Hải Phòng; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế.

Ông Lê Hải Bình có nhiều năm công tác trong ngành ngoại giao, trải qua các vị trí công tác: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược; Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược.

Tháng 10-2019, ông được điều động, phân công giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11-2019, ông được Ban Bí thư phân công giữ chức Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương. Tháng 1-2021, ông Lê Hải Bình được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 8-2021, ông Lê Hải Bình được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 3-2024, ông được điều động, bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 2-2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Xuân Thắng. Các Phó giám đốc gồm các ông Đoàn Minh Huấn, Lê Hải Bình, Nguyễn Duy Bắc, Hoàng Phúc Lâm, Dương Trung Ý và Nguyễn Mạnh Hùng.

Tin liên quan

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(NLĐO)- Ông Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, hôm nay 23-8 chính thức nhận quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lê Hải Bình Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
