Ông Lê Huy Toàn được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

Chiều 21-10, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị bầu Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt sau khi sáp nhập Hội Nhà báo 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đông đảo hội viên.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ mới đã bầu ông Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Ông Lê Huy Toàn (cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NL



Sau sáp nhập, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 600 hội viên, Ban Chấp hành gồm 27 thành viên. Hội nghị lần này được đánh giá là bước kiện toàn quan trọng, góp phần định hướng hoạt động và bảo vệ quyền lợi hội viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Huy Toàn khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành đưa hoạt động Hội sớm đi vào nền nếp, phát huy vai trò của người làm báo trên mặt trận tư tưởng, chính trị; tiếp tục duy trì xuất bản đặc san, hội báo xuân, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên.