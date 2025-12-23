Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Công Thương

Trước đó, Bộ Chính trị đã tiến hành các quy trình, thủ tục điều động, phân công, chỉ định; Thủ tướng có Quyết định số 2768 ngày 20-12-2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đảng ủy Chính phủ có Quyết định chỉ định ông Lê Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: BỘ CÔNG THƯƠNG

Trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Mạnh Hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng ông Lê Mạnh Hùng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình để góp phần đưa ngành Công Thương phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước trong giai đoạn mới.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công Thương; nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đặc biệt là các định hướng chiến lược về xây dựng ngành Công Thương vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.