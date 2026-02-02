Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietbank đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, theo nguyện vọng cá nhân.

Để duy trì tính liên tục và hiệu quả trong công tác điều hành, HĐQT Vietbank thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc, hiện là Phó Tổng Giám đốc Vietbank, giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 2-2 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chính thức.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và quản trị rủi ro. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học RMIT Việt Nam. Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, bao gồm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam, Giám đốc Khối Tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam.

Ông Ngọc gia nhập Vietbank từ tháng 8-2024 với vai trò Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 10-6-2025.

Hội đồng quản trị Vietbank trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thanh Quý Ngọc và bà Trần Thị Ngọc Lý

Cùng với đó, HĐQT Vietbank cũng quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Lý, hiện là Giám đốc Khối Nguồn nhân lực, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Vietbank ghi nhận tổng tài sản đạt 196.969 tỉ đồng, vốn huy động đạt 125.291 tỉ đồng và dư nợ cho vay ở mức 108.440 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.526 tỉ đồng, trong khi tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76%, cho thấy chất lượng tài sản và công tác quản trị rủi ro ổn định.

Đáng chú ý, vào tháng 12-2025, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỉ đồng, chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỉ đồng tại Việt Nam.