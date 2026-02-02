HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ông Lê Thanh Quý Ngọc làm quyền tổng giám đốc Vietbank

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Hội đồng quản trị Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietbank thay cho bà Trần Tuấn Anh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietbank đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, theo nguyện vọng cá nhân.

Để duy trì tính liên tục và hiệu quả trong công tác điều hành, HĐQT Vietbank thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc, hiện là Phó Tổng Giám đốc Vietbank, giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 2-2 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chính thức.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và quản trị rủi ro. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học RMIT Việt Nam. Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, bao gồm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam, Giám đốc Khối Tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam.

Ông Ngọc gia nhập Vietbank từ tháng 8-2024 với vai trò Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 10-6-2025.

Vietbank có tân quyền tổng giám đốc - Ảnh 2.

Hội đồng quản trị Vietbank trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thanh Quý Ngọc và bà Trần Thị Ngọc Lý

Cùng với đó, HĐQT Vietbank cũng quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Lý, hiện là Giám đốc Khối Nguồn nhân lực, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Vietbank ghi nhận tổng tài sản đạt 196.969 tỉ đồng, vốn huy động đạt 125.291 tỉ đồng và dư nợ cho vay ở mức 108.440 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.526 tỉ đồng, trong khi tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76%, cho thấy chất lượng tài sản và công tác quản trị rủi ro ổn định.

Đáng chú ý, vào tháng 12-2025, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỉ đồng, chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỉ đồng tại Việt Nam.

Tin liên quan

Chủ tịch Vietbank muốn mua vào 7 triệu cổ phiếu VBB

Chủ tịch Vietbank muốn mua vào 7 triệu cổ phiếu VBB

(NLĐO) – Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch HĐQT Vietbank sẽ tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu ngân hàng này lên 4,83%.

Vietbank có tổng giám đốc mới

(NLĐO) – Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) đã ban hành quyết định bổ nhiệm bà Trần Tuấn Anh giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 14-8.

VietBank bất ngờ thay đổi Chủ tịch HĐQT

(NLĐO) - Tân Chủ tịch HĐQT VietBank từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng thường trực Bộ Công thương và đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong điều hành doanh nghiệp

báo cáo tài chính tổng giám đốc lĩnh vực tài chính Trần Tuấn Anh Vietbank
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo