Ông Lê Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày 3-3, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị công bố quyết định chức danh Chủ tịch Hội đồng trường.

Theo đó, kể từ ngày 1-3, PGS.TS Lê Tuấn Anh (nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương) chính thức giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường, thay cho Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường (xin nghỉ hưu trước tuổi).

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định cho PGS.TS Lê Tuấn Anh (bìa trái) và TS Nguyễn Quốc Cường

PGS.TS Lê Tuấn Anh sinh năm 1974, nhận bằng Thạc sĩ Kỹ thuật máy tính tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc) và tiếp tục hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại đây vào năm 2012.

Năm 2016, ông được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Năm 2018, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một; năm 2020 được điều động đến Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó Giám đốc, rồi đến tháng 5-2021, ông Lê Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở này.

Như vậy, bộ máy Trường Đại học Thủ Dầu Một hiện nay gồm có Chủ tịch Hội đồng trường Lê Tuấn Anh và Hiệu trưởng là Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân

Trước đó, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, Sở Thông tin và Truyền thông được hợp nhất với Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng của Sở Thông tin và Truyền thông về Công an tỉnh.

Trường Đại học Thủ Dầu Một (Trường Đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương), được thành lập vào năm 2009, hiện có khoảng 22.000 sinh viên theo học. Trường đã đào tạo trên 30.000 cử nhân, 1.000 thạc sĩ. Đến nay, trường đã có trên 20 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia (MOET), 8 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)…

Trong giai đoạn 2025 – 2030, Trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện chiến lược tái cấu trúc, nâng cấp Trường Đại học Thủ Dầu Một thành đại học hai cấp đa ngành, đa lĩnh vực và phát triển bền vững. Việc này có ý nghĩa quan trọng đối với trường khi thực hiện sứ mệnh là trung tâm văn hóa, giáo dục và khoa học, công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế không chỉ với tỉnh Bình Dương mà cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.