"Ông lớn" chứng khoán SSI bị phạt và truy thu hơn 7 tỉ đồng

Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 7,33 tỉ đồng tiền thuế bị truy thu, bị phạt và tiền chậm nộp thuế.

Liên quan đến SSI, mới đây, công ty chứng khoán này báo cáo đã huy động thành công 2.260 tỉ đồng từ việc chào bán gần 151 triệu cổ phiếu SSI cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỉ lệ 100:10 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được mua 10 cổ phiếu mới).



Trên thị trường, Công ty Chứng khoán SSI là một trong những "ông lớn" của ngành chứng khoán.

Cổ phiếu SSI biến động mạnh trong 1 tháng qua Nguồn: Fireant

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng quý III/2024 của Công ty Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 1.994 và 937 tỉ đồng, lần lượt tăng 5% và 11% so với cùng kỳ 2023.

SSI ước tính doanh thu hợp nhất sẽ đạt 2.076 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 979 tỉ đồng. Lũy kế, 9 tháng đầu năm, công ty ước đạt 6.452 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.981 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành tương ứng 80% và 88% kế hoạch năm 2024.

Tính riêng từng lĩnh vực, mảng dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu gần 905 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 45% tổng doanh số.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của SSI đạt hơn 65.300 tỉ đồng, giảm gần 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản FVTPL và dư nợ cho vay lần lượt chiếm tỉ trọng lớn nhất, với 37.000 tỉ đồng và 19.400 tỉ đồng.

Về nợ phải trả, SSI đã giảm nhẹ nợ xuống còn gần 42.000 tỉ đồng, trong đó phần lớn là vay ngắn hạn với giá trị khoảng 39.300 tỉ đồng.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 22-11, cổ phiếu SSI giảm nhẹ 1% so với phiên hôm trước, xuống còn 24.350 đồng/cổ phiếu. Nếu so một tháng trước, cổ phiếu này giảm khoảng 9% và so với đầu năm giảm gần 5%.