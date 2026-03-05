Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động

Sáng 5-3, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để triển khai nội dung về kiện toàn công tác nhân sự theo thẩm quyền. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự, trao quyết định tại hội nghị.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương…

Tại hội nghị, với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XIII) nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng, giao cho ông trọng trách Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông cũng chân thành cảm ơn các Ủy viên Ban Chấp hành Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thay mặt đoàn viên công đoàn cả nước tín nhiệm bầu ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, kế nhiệm ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã dành thời gian tới dự, tặng hoa chúc mừng, giao nhiệm vụ cho cá nhân ông và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông nhấn mạnh hôm nay là ngày trọng đại đối với cá nhân ông khi được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đây là niềm vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, nhất là trong bối cảnh đang đặt ra nhiều thách thức đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam - khi đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đặc biệt khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho phép tổ chức của người động được thành lập đặt ra những yêu cầu, thách thức rất mới đối với hoạt động công đoàn.

Đồng thời, việc kết thúc hoạt động công đoàn ở các đơn vị hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã có những thay đổi lớn, cơ bản trong hoạt động công đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghĩ. Ảnh: Hải Nguyễn

Ý thức sâu sắc về những vấn đề đó, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực, rèn luyện, bám sát thực tiễn, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức, nội dung hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động trong thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

"Để hoàn thành trọng trách được giao, tôi rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, cộng tác phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng với tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong đoàn chủ tịch, ban chấp hành, toàn thể cán bộ, công chức các ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước" – ông Nguyễn Anh Tuấn, bày tỏ.

Ông Nguyễn Đình Khang và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Nguyễn Đình Khang - người tiền nhiệm, một thủ lĩnh công đoàn nhiệt huyết, tận tụy vì người lao động; một người anh trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã không ngừng đổi mới, sáng tạo cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tích quan trọng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương và địa phương, đặc biệt là cá nhân bà Bùi Thị Minh Hoài đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát, sự giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện của đồng chí trong thời gian tới để tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, kỳ vọng của giai cấp công nhân và đoàn viên, người lao động.