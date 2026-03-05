Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động

(NLĐO) – Ông Nguyễn Anh Tuấn - tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hứa đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động

Sáng 5-3, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để triển khai nội dung về kiện toàn công tác nhân sự theo thẩm quyền. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự, trao quyết định tại hội nghị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương…

Tại hội nghị, với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XIII) nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động - Ảnh 2.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng, giao cho ông trọng trách Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông cũng chân thành cảm ơn các Ủy viên Ban Chấp hành Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thay mặt đoàn viên công đoàn cả nước tín nhiệm bầu ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, kế nhiệm ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã dành thời gian tới dự, tặng hoa chúc mừng, giao nhiệm vụ cho cá nhân ông và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông nhấn mạnh hôm nay là ngày trọng đại đối với cá nhân ông khi được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đây là niềm vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, nhất là trong bối cảnh đang đặt ra nhiều thách thức đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam - khi đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đặc biệt khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho phép tổ chức của người động được thành lập đặt ra những yêu cầu, thách thức rất mới đối với hoạt động công đoàn.

Đồng thời, việc kết thúc hoạt động công đoàn ở các đơn vị hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã có những thay đổi lớn, cơ bản trong hoạt động công đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghĩ. Ảnh: Hải Nguyễn

Ý thức sâu sắc về những vấn đề đó, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực, rèn luyện, bám sát thực tiễn, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức, nội dung hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động trong thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

"Để hoàn thành trọng trách được giao, tôi rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, cộng tác phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng với tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong đoàn chủ tịch, ban chấp hành, toàn thể cán bộ, công chức các ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước" – ông Nguyễn Anh Tuấn, bày tỏ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đình Khang và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Nguyễn Đình Khang - người tiền nhiệm, một thủ lĩnh công đoàn nhiệt huyết, tận tụy vì người lao động; một người anh trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã không ngừng đổi mới, sáng tạo cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tích quan trọng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương và địa phương, đặc biệt là cá nhân bà Bùi Thị Minh Hoài đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát, sự giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện của đồng chí trong thời gian tới để tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, kỳ vọng của giai cấp công nhân và đoàn viên, người lao động.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

(NLĐO) - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(NLĐO) - Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

ông Nguyễn Anh Tuấn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo