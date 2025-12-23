HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank

Thái Phương

(NLĐO) – Ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank, vừa có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngày 23-12, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) bất ngờ có thông báo thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) LPBank đã ra nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Văn Thùy (em trai ông Nguyễn Đức Thụy) cũng không còn giữ chức Phó chủ tịch HĐQT LPBank.

Trước đó, ông Thụy và ông Thùy đều có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LPBank, sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ hôm nay, thay ông Nguyễn Đức Thụy.

Ông Nguyễn Đức Thụy (SN 1976) tốt nghiệp Trường ĐH Bang Colorado (Colorado State University, Mỹ), được bầu làm Chủ tịch HĐQT LPBank từ tháng 12-2022.

Trước khi gia nhập ngành ngân hàng với cương vị Phó Chủ tịch HĐQT LPBank tháng 5-2021, ông Thụy từng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, từ tài chính - chứng khoán đến thể thao, xi măng, năng lượng…

Hôm nay, 23-12, LPBank sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường tại Ninh Bình.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 9.600 tỉ đồng - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

LPBank bầu Thụy Nguyễn Đức Thụy ông Nguyễn Đức Thụy rời LPBank
