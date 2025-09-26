Ông Nguyễn Khắc Văn làm Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 26-9, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Tại lễ trao quyết định, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn làm Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; giao Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến khi có nhân sự giữ chức Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa được Thành ủy TP HCM chỉ định làm Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Ảnh: LÊ VĨNH

Ông Nguyễn Khắc Văn có trình độ: Cử nhân ngành Tin học, Thạc sĩ Báo chí - Truyền thông; Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Ông Nguyễn Khắc Văn đã trải qua nhiều vị trí và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Từ tháng 11-2022, ông Nguyễn Khắc Văn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông là Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đến tháng 6-2024, ông Nguyễn Khắc Văn được Thường trực Thành ủy TP HCM phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Báo Sài Gòn Giải Phóng