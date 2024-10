Ông Nguyễn Phước Lộc nói về sức mạnh nội lực của TP HCM trong chống dịch COVID-19

Ngày 17-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trình bày tham luận về nội dung phát huy sức mạnh nhân dân đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19.

Trong bài tham luận, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh TP HCM là một trong những nơi hứng chịu sự bùng phát dữ dội của chủng Delta, với khả năng lây nhiễm cao. Đại dịch đã vượt lên mọi phương án, kế hoạch, khả năng ứng phó của ngành y tế, trong khi giai đoạn đầu chúng ta chưa có vắc-xin, thuốc điều trị chưa đảm bảo đáng kể.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, trình bày tham luận tại Đại hội sáng nay 17-10



Theo ông Nguyễn Phước Lộc, có thể khẳng định việc đẩy lùi đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được thành công dựa trên 3 yếu tố cốt lõi quan trọng. Trước hết, TP HCM luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, toàn diện, kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Các bộ, các cơ quan Trung ương đã tổ chức nhiều lực lượng, nguồn lực chi viện cho TP HCM chống dịch. Yếu tố thứ hai là tinh thần đoàn kết quốc tế được phát huy, nhiều tổ chức quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài đã nhanh chóng huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chương trình ngoại giao vắc-xin của Chính phủ.

Yếu tố cốt lõi thứ 3 là sức mạnh đoàn kết từ sự hỗ trợ của 62 tỉnh thành, đã chi viện cho các đoàn y tế cùng vào TP HCM tham gia chống dịch. MTTQ Việt Nam ở các tỉnh, thành phố đã vận động người dân đóng góp lương thực, thực phẩm, nhiều ngày, xuyên đêm gửi về cho đồng bào thân thương TP HCM.



"Ba yếu tố cốt lõi trên là giải pháp trợ lực, động lực mạnh để Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và nhân dân TP HCM cùng đồng tâm, đồng thuận, đồng tình trong công tác phòng chống dịch, đã trở thành sức mạnh nội lực của TP HCM.

Đồng tâm là khi Đảng bộ, cả hệ thống nhân dân TP cùng hướng về một mục tiêu, hợp sức chống dịch. Đồng thuận là cùng thấu cảm, chung sức từ những điều nhỏ nhất. Đồng tình là sự đoàn kết từ mệnh lệnh của trái tim"- ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Theo ông Lộc, MTTQ TP HCM, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều đội hình, huy động nhiều lực lượng cùng các giai tầng xã hội tham gia tất cả các khâu trong công tác phòng chống dịch như tổ chức xét nghiệm, truy vết nguồn lây, tổ chức tiêm vắc-xin, tổ chức cách ly...

Đồng thời, MTTQ TP HCM đã nhanh chóng thành lập trung tâm an sinh xã hội, sau phát triển thành quỹ an sinh xã hội với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch". Chỉ trong vòng 10 ngày, thành phố đã huy động cung cấp hơn 3 triệu túi an sinh xã hội, hơn 200.000 túi thuốc các loại

Theo sự phát động của MTTQ, các cộng đồng dân cư đã gắn kết, người dân hưởng ứng mạnh mẽ, hình thành nhiều đội hình thiện nguyện "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để cung cấp lương thực thực phẩm cho nhân dân. Đồng thời, tổ chức nhiều bếp ăn miễn phí, các đội hình tình nguyện phục vụ trong các điểm cách ly, các khu vực phong toả, bệnh viện dã chiến... Nhiều bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh nhận lời hưởng ứng của mặt trận đã tình nguyện ở lại chăm sóc các F0 khác...

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận sức mạnh nội lực đó còn thể hiện ở việc tuyên truyền để người dân thấy được mục tiêu, yêu cầu cao nhất của Đảng, Nhà nước để bảo vệ chăm sóc sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Vì vậy, nhân dân đã thấu cảm, đồng thuận, tự nguyện chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố về dịch COVID-19. Ý thức tuân thủ, ủng hộ của nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định giúp giảm thiểu sự lây lan, bảo vệ, tạo nên lá chắn miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ lây nhiễm, hạn chế những ca bệnh nặng, đẩy lùi dịch bệnh thành công.

"Tất cả nguồn lực to lớn đó, chính là sự đồng lòng của nhân dân, thực hiện đúng lời kêu gọi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19"- ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh trong bài tham luận.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, bài học về phát huy sức mạnh nhân dân, đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19 đã được TP HCM phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Là một trong số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 khiến tăng trưởng giảm sâu vào năm 2021, nhưng nhờ sự đồng lòng chung sức của nhân dân, đã cùng Đảng bộ, Chính quyền TP HCM phấn đấu, đạt tăng trưởng cao trong năm 2023; đạt mức tăng trưởng 6,85% trong 9 tháng đầu năm 2024, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

"Đó chính là chiều sâu của nhân dân đồng lòng thực hiện chủ trương phát triển của TP HCM. Qua đó, TP tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách về người có công, các chính sách bao phủ về an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, để nhân dân thành phố tiếp tục được thụ hưởng thành quả phát triển chung của thành phố..."- ông Lộc nêu rõ.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và Nhân dân TP HCM trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, quân đội, công an, ngành y tế, 62 tỉnh, thành phố trong cả nước, cộng đồng tôn giáo, các tổ chức, đồng bào ta ở nước ngoài... đã hỗ trợ to lớn cho TP HCM trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Qua đó để thấy rằng TP HCM là của cả nước, cả nước vì TP HCM.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, với vinh dự và trách nhiệm chính trị, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và Nhân dân TP HCM quyết tâm phát triển toàn diện, phấn đấu xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, tiếp tục thực hiện tốt phương châm TP HCM vì cả nước.

Trên nền tảng xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định đây là động lực để MTTQ Việt Nam triển khai mọi mục tiêu, nhiệm vụ. "Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần đại đoàn kết là sức mạnh nội sinh do MTTQ làm nòng cốt chính trị, kết hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đoàn kết cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam"- ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.