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Kinh tế

Ông Nguyễn Quốc Cường: Giá cổ phiếu QCG đang thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách

Tn, ảnh, video: Sơn Nhung

(NLĐO)- Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận trách nhiệm khi kết quả kinh doanh chưa như mong muốn nhưng khẳng định đã giảm nợ rất lớn cho công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên vừa diễn ra, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG), cho biết dù kết quả kinh doanh năm 2025 chưa đạt kỳ vọng về doanh thu, doanh nghiệp vẫn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong tái cơ cấu tài chính và giảm áp lực nợ vay.

Theo ông Cường, tổng dư nợ vay ngân hàng và các tổ chức tài chính hiện chỉ còn khoảng 91 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức 820 tỉ đồng trước đó. Đây là nỗ lực đáng kể của doanh nghiệp nhằm giảm nghĩa vụ trả nợ và chi phí tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn.

Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Quốc Cường báo cáo

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Ông Nguyễn Quốc Cường trình bày với cổ đông

Ban lãnh đạo đánh giá năm 2026 tiếp tục là giai đoạn nhiều thách thức đối với thị trường bất động sản khi lãi suất có xu hướng tăng, sức mua còn yếu và tâm lý người dân vẫn thận trọng trong chi tiêu. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư, xây dựng liên tục gia tăng.

Năm 2026, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu khoảng 2.400 tỉ đồng và lợi nhuận khoảng 343 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 903 tỉ đồng là doanh thu chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026.

Theo ông Cường, việc áp dụng bảng giá đất mới khiến giá bất động sản khó có khả năng giảm, trong khi chi phí xây dựng hiện đã tăng khoảng 25%-30% so với năm 2015. Những yếu tố này đang tạo áp lực lớn lên hoạt động của các doanh nghiệp địa ốc.

Trước bối cảnh đó, Quốc Cường Gia Lai lựa chọn hướng đi thận trọng thông qua tái cơ cấu bộ máy, chuẩn hóa quy trình quản trị và nâng cao năng lực vận hành nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Ông Cường cho biết công ty đã sử dụng nguồn vốn từ các cổ đông lớn và thành viên gia đình để giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. 

Theo định hướng của bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Chủ tịch HĐQT, hiện là thành viên Ban cố vấn HĐQT, doanh nghiệp ưu tiên duy trì các chỉ số tài chính an toàn và giảm tối đa áp lực nợ vay từ các tổ chức tín dụng.

Ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ bên lề ĐHCĐ

Bên lề Đại hội đồng cổ đông, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, cho rằng mức giá hơn 12.000 đồng/cổ phiếu hiện nay là khá thấp so với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

Theo ông Cường, nếu có nguồn vốn phù hợp, bản thân ông cũng sẵn sàng đầu tư vào cổ phiếu QCG. Ông nhận định từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu QCG biến động theo xu hướng chung của thị trường nhưng biên độ không quá lớn, nên nhà đầu tư nắm giữ không chịu áp lực thua lỗ đáng kể.

So sánh với mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện dao động khoảng 5%-7%/năm, ông Cường cho rằng nếu biết tích lũy và đầu tư dài hạn, cổ phiếu QCG vẫn có tiềm năng mang lại mức sinh lời cao hơn trong tương lai.

Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn cổ đông và nhà đầu tư tiếp tục dành sự tin tưởng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp trong giai đoạn tái cơ cấu và vượt qua khó khăn.

"Chúng tôi kỳ vọng khi các vướng mắc được tháo gỡ và hoạt động kinh doanh phục hồi, giá cổ phiếu QCG sẽ phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp, thậm chí có thể tăng nhiều lần so với hiện nay" - ông Cường chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, chia sẻ tại ĐHCĐ

Tại ĐHCĐ, bà Nguyễn Thị Như Loan cũng có mặt và chia sẻ về quyết định tiếp tục giữ lại dự án Phước Kiển thay vì chuyển nhượng trong giai đoạn khó khăn.

Trả lời chất vấn của cổ đông về việc dự án chậm triển khai nhiều năm và vì sao không bán để thu hồi vốn, bà Loan cho biết ban lãnh đạo đã nỗ lực duy trì dự án trong thời gian dài vì đây là tài sản có giá trị lớn của doanh nghiệp.

Hiện công ty đang tìm giải pháp thanh toán các nghĩa vụ còn lại thông qua cơ quan thi hành án nhằm khôi phục quyền triển khai dự án. Sau đó, doanh nghiệp sẽ xem xét tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác đầu tư.

"Dự án là tâm huyết của chúng tôi. Giống như trồng một cái cây, khi gần đến ngày thu hoạch thì không thể bán đi với giá trị không tương xứng. Mong cổ đông thấu hiểu và đồng hành cùng công ty" - bà Loan chia sẻ.

Theo bà Loan, những vướng mắc pháp lý kéo dài không chỉ là khó khăn riêng của Quốc Cường Gia Lai mà cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay.


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