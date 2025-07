Ông Nguyễn Thanh Nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa

Ngày 22-7, Tổ công tác số 1 Ban Chỉ đạo đại hội Thành ủy TP HCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đại hội, chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa Nguyễn Việt Quế Sơn cho biết dự kiến thời gian tổ chức đại hội vào ngày 31-7 và 1-8.

Từ ngày 1-7 đến nay, UBND phường đã tiếp nhận 2.239 hồ sơ (trong đó 513 hồ sơ nộp trực tuyến), trả kết quả 2.094 hồ sơ (đều trước hạn), đang giải quyết 145 hồ sơ (trong thời hạn xử lý).

Phường phối hợp các đơn vị ngành dọc tiếp nhận hồ sơ gồm lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lĩnh vực thuế; phối hợp các đơn vị hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Tổ công tác số 1 Ban Chỉ đạo đại hội Thành ủy TP HCM làm việc với phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: N.Hạnh

Phường Bình Hưng Hòa đề xuất TP HCM xem xét cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp để địa phương chủ động thực hiện một số dự án đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội có quy mô nhỏ, nạo vét kênh rạch, thu gom rác... trong phạm vi địa bàn phường.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa đã tập trung cho công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng ghi nhận sự nỗ lực và chủ động, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa rà soát, cập nhật các định hướng, chủ trương lớn của Trung ương và TP HCM để khẩn trương hoàn thiện văn kiện đại hội.

Cụ thể, văn kiện đại hội, báo cáo chính trị phải ngắn gọn, súc tích và tính hành động cao hơn. Nội dung có tích hợp 3 văn kiện gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành báo cáo chính trị trình đại hội.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới phải tạo động lực, phấn đấu để thực hiện trong cả nhiệm kỳ, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, phường Bình Hưng Hòa có mật độ dân cư cao. Do đó, phường cần tập trung, thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng lưu ý phường Bình Hưng Hòa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức phường đảm bảo vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời tập trung làm tốt công tác chuyển đổi số trong Đảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, chất lượng hơn.