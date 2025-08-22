Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM

Chiều 22-8, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tham dự buổi lễ trao quyết định có Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Ông Nguuyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũ - giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP HCM.

Các Phó Trưởng ban gồm: ông Lê Văn Thinh, ông Võ Thanh Phong, ông Nguyễn Trung Tín, ông Phạm Thanh Trực, ông Trần Việt Hà, bà Nguyễn Võ Minh Thư, ông Lê Viết Phúc, ông Trương Văn Phong, ông Nguyễn Bá Khải và bà Lê Thị Kim Châu.

Ông Nguyễn Toàn Thắng sinh năm 1977; quê quán TP HCM; trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp chính trị. Trước khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM, ông Nguyễn Toàn Thắng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM. Sau khi hợp nhất 3 địa phương, ông Nguyễn Minh Nhựt được UBND TP HCM giao quyền giám đốc đến khi UBND TP HCM có quyết định bổ nhiệm giám đốc.



