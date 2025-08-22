Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) - Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - vừa được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chiều 22-8, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tham dự buổi lễ trao quyết định có Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM - Ảnh 1.

Ông Nguuyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm. 

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũ - giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP HCM. 

Các Phó Trưởng ban gồm: ông Lê Văn Thinh, ông Võ Thanh Phong, ông Nguyễn Trung Tín, ông Phạm Thanh Trực, ông Trần Việt Hà, bà Nguyễn Võ Minh Thư, ông Lê Viết Phúc, ông Trương Văn Phong, ông Nguyễn Bá Khải và bà Lê Thị Kim Châu.

Ông Nguyễn Toàn Thắng sinh năm 1977; quê quán TP HCM; trình độ: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp chính trị.

Trước khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM, ông Nguyễn Toàn Thắng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM. Sau khi hợp nhất 3 địa phương, ông Nguyễn Minh Nhựt được UBND TP HCM giao quyền giám đốc đến khi UBND TP HCM có quyết định bổ nhiệm giám đốc.


Tin liên quan

TP HCM "chốt" ban lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường

TP HCM "chốt" ban lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM vừa có quyết định bổ nhiệm giám đốc và 6 phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM từ ngày 1-5-2025

Ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM

(NLĐO)- Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM từ ngày 1-5-2025

TP HCM ông Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM nhân sự TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo