Sáng 4-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan QĐND.

Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Báo QĐND

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng; thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6-3-1962. Quê quán tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Triết học; Quốc tế học.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Từ tháng 4-1979 đến 6-1979: Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, Quân khu 9.

Từ tháng 7-1979 đến 10-1979: Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 441, Quân khu 4.

Từ tháng 11-1979 đến 3-1980: Chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3.

Từ tháng 4-1980 đến 7-1982: Học viên Trường Văn hóa Quân đoàn 3.

Từ tháng 8-1982 đến 6-1985: Học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin.

Từ tháng 7-1985 đến 2-1986: Trung úy, Trợ lý Chính trị Tiểu đoàn Huấn luyện, Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin.

Từ tháng 3-1986 đến 11-1986: Trung úy, Học viên Trường Đảng Binh chủng Thông tin.

Từ tháng 12-1986 đến 9-1987: Trung úy, Thượng úy, Giáo viên Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin.

Từ tháng 10-1987 đến 9-1988: Thượng úy, Trợ lý Huấn luyện; Phó Tiểu đoàn trưởng về Chính trị, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7.

Từ tháng 10-1988 đến 8-1995: Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7; học tại chức chuyên ngành Triết học tại Đại học Tuyên giáo Trung ương (tháng 3-1989 đến 1-1993).

Từ tháng 9-1995 đến 8-2000: Thiếu tá, Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7; Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 23; học tại chức chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (tháng 7-1996 đến 1-1999); học viên Học viện Chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (tháng 11-1999 đến 10-2000).

Từ tháng 9-2000 đến 10-2007: Trung tá, Thượng tá, Đại tá; Phó Phòng, Trưởng Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7; Học viên Học viện Chính trị (tháng 10-2003 đến 10-2004).

Từ tháng 11-2007 đến 9-2009: Đại tá, Phó Chính ủy; Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Từ tháng 10-2009 đến 7-2010: Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 7; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị.

Từ tháng 8-2010 đến 8-2012: Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4.

Từ tháng 9-2012 đến 8-2017: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Từ tháng 9-2017 đến 1-2021: Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Từ tháng 2-2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 6-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 5-2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 3-2-2025: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.