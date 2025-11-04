HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Sáng 4-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan QĐND.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Báo QĐND

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng; thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6-3-1962. Quê quán tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Triết học; Quốc tế học.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Từ tháng 4-1979 đến 6-1979: Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, Quân khu 9.

Từ tháng 7-1979 đến 10-1979: Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 441, Quân khu 4.

Từ tháng 11-1979 đến 3-1980: Chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3.

Từ tháng 4-1980 đến 7-1982: Học viên Trường Văn hóa Quân đoàn 3.

Từ tháng 8-1982 đến 6-1985: Học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin.

Từ tháng 7-1985 đến 2-1986: Trung úy, Trợ lý Chính trị Tiểu đoàn Huấn luyện, Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin.

Từ tháng 3-1986 đến 11-1986: Trung úy, Học viên Trường Đảng Binh chủng Thông tin.

Từ tháng 12-1986 đến 9-1987: Trung úy, Thượng úy, Giáo viên Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin.

Từ tháng 10-1987 đến 9-1988: Thượng úy, Trợ lý Huấn luyện; Phó Tiểu đoàn trưởng về Chính trị, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7.

Từ tháng 10-1988 đến 8-1995: Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7; học tại chức chuyên ngành Triết học tại Đại học Tuyên giáo Trung ương (tháng 3-1989 đến 1-1993).

Từ tháng 9-1995 đến 8-2000: Thiếu tá, Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Trung đoàn Thông tin 23, Quân khu 7; Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 23; học tại chức chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (tháng 7-1996 đến 1-1999); học viên Học viện Chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (tháng 11-1999 đến 10-2000).

Từ tháng 9-2000 đến 10-2007: Trung tá, Thượng tá, Đại tá; Phó Phòng, Trưởng Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7; Học viên Học viện Chính trị (tháng 10-2003 đến 10-2004).

Từ tháng 11-2007 đến 9-2009: Đại tá, Phó Chính ủy; Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Từ tháng 10-2009 đến 7-2010: Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 7; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị.

Từ tháng 8-2010 đến 8-2012: Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4.

Từ tháng 9-2012 đến 8-2017: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Từ tháng 9-2017 đến 1-2021: Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Từ tháng 2-2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 6-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 5-2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 3-2-2025: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sáng 4-11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Ảnh 2.

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu vào Bộ Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu vào Bộ Chính trị

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

(NLĐO)- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, 59 tuổi, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Bảo vệ chủ quyền phải có sách lược phù hợp trong từng tình huống

NLĐO)- Đại biểu Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng chúng ta phải kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông; kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng trong từng tình huống cụ thể phải có sách lược phù hợp.

thượng tướng nguyễn trọng nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo