Ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

Ngày 21-8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Bảo Hoàng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định nhân sự Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới.

Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ định bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định 40 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định 13 thành viên vào Ban Thường vụ.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Bộ Tài chính sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hợp nhất Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận và sắp xếp Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức đảng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác. Cụ thể, đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Theo đó, cơ cấu tổ chức gồm 34 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị chuyển từ mô hình tổng cục thành đơn vị cấp cục, giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%.

Bộ Tài chính đã tham mưu và triển khai xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả; thực hiện tốt chức năng quản lý ngành dọc các lĩnh vực phụ trách như thuế, hải quan, dự trữ nhà nước, kho bạc, thống kê...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng nghiêm túc đánh giá còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tỉ lệ động viên vào ngân sách nhà nước so với GDP, tỉ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt so với kỳ vọng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính mới ở bước đầu, chưa phát huy hiệu quả cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tiến độ tham mưu xây dựng, triển khai một số các đề án, báo cáo ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số cấp ủy có thời điểm chưa kịp thời và hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số tổ chức đảng trong một số trường hợp chưa nghiêm, để xảy ra tình trạng vi phạm.

Đảng bộ Bộ Tài chính xác định, trong 5 năm tới, đất nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt, nặng nề hơn so với giai đoạn trước. Đảng bộ Bộ Tài chính mới được thành lập, với số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc lớn, quan trọng, cấp bách với yêu cầu cao, đòi hỏi từng tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính phải nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành tài chính, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Do đó, Bộ Tài chính cần quyết tâm đổi mới tư duy trong xây dựng và hoạch định chính sách kinh tế - tài chính theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Theo Phó Thủ tướng, với vai trò là "tay hòm chìa khóa", Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn trong đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính, cả công và tư để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài chính cần xây dựng các giải pháp để giải quyết triệt để các hạn chế, bất cập đã nêu như: Về phân bổ vốn và giải ngân đầu tư công; tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; về hoạt động của khu vực sự nghiệp công lập; về quản lý tài sản công và các quỹ ngoài ngân sách nhà nước; về các quy định thực hiện đấu thầu…