Ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

Minh Chiến

(NLĐO)- Đảng uỷ Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 21-8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Bảo Hoàng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định nhân sự Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính- Ảnh 1.

Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ định bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định 40 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định 13 thành viên vào Ban Thường vụ.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Bộ Tài chính sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hợp nhất Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận và sắp xếp Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức đảng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác. Cụ thể, đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Theo đó, cơ cấu tổ chức gồm 34 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị chuyển từ mô hình tổng cục thành đơn vị cấp cục, giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%.

Bộ Tài chính đã tham mưu và triển khai xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả; thực hiện tốt chức năng quản lý ngành dọc các lĩnh vực phụ trách như thuế, hải quan, dự trữ nhà nước, kho bạc, thống kê...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng nghiêm túc đánh giá còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tỉ lệ động viên vào ngân sách nhà nước so với GDP, tỉ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt so với kỳ vọng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính mới ở bước đầu, chưa phát huy hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tiến độ tham mưu xây dựng, triển khai một số các đề án, báo cáo ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số cấp ủy có thời điểm chưa kịp thời và hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số tổ chức đảng trong một số trường hợp chưa nghiêm, để xảy ra tình trạng vi phạm.

Đảng bộ Bộ Tài chính xác định, trong 5 năm tới, đất nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt, nặng nề hơn so với giai đoạn trước. Đảng bộ Bộ Tài chính mới được thành lập, với số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc lớn, quan trọng, cấp bách với yêu cầu cao, đòi hỏi từng tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính phải nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành tài chính, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Do đó, Bộ Tài chính cần quyết tâm đổi mới tư duy trong xây dựng và hoạch định chính sách kinh tế - tài chính theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Theo Phó Thủ tướng, với vai trò là "tay hòm chìa khóa", Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn trong đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính, cả công và tư để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài chính cần xây dựng các giải pháp để giải quyết triệt để các hạn chế, bất cập đã nêu như: Về phân bổ vốn và giải ngân đầu tư công; tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; về hoạt động của khu vực sự nghiệp công lập; về quản lý tài sản công và các quỹ ngoài ngân sách nhà nước; về các quy định thực hiện đấu thầu…

Tin liên quan

Bộ Tài chính "tiết lộ" tiến độ điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh

Bộ Tài chính "tiết lộ" tiến độ điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh

(NLĐO)- Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2025 chiều 2-7, Bộ Tài chính đã trả lời báo chí liên quan đến đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Phó Thủ tướng phê bình báo cáo chậm vụ Tập đoàn Sơn Hải, Bộ Tài chính xin "tiếp thu toàn diện"

(NLĐO)- Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan rà soát các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Cố tình nhận tiền mặt, không xuất hóa đơn điện tử là vi phạm luật về thuế

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết hiện chưa phạt hộ kinh doanh nào về việc không tuân thủ quy định xuất hóa đơn điện tử, song tiến tới sẽ xử phạt.

Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng Bộ trưởng Bộ Tài chính bí thư đảng uỷ bộ tài chính Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo