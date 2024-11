Ông Thích Minh Tuệ đề nghị xử lý người đưa thông tin mình lên mạng

Sáng 14-11, người nhà cho biết ông Lê Anh Tú, người còn được biết đến là Thích Minh Tuệ, trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có đơn gửi cơ quan chức năng về việc không tụ tập đông người và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, hình ảnh ông Thích Minh Tuệ đi khất thực trên địa bàn huyện Ia Grai xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội. Cùng với đó, nhiều người từ các địa phương đổ về để đảnh lễ với ông Thích Minh Tuệ.

Lá đơn ông Thích Minh Tuệ gửi các cơ quan chức năng

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và việc khất thực của mình, ông Thích Minh Tuệ mong mọi người không tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, ông Thích Minh Tuệ mong muốn mọi người không quay phim, chụp hình và đưa hình ảnh của ông lên mạng xã hội. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu học của ông.

Ông Thích Minh Tuệ cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý những người đưa thông tin của ông lên mạng xã hội khi chưa được phép của ông. "Nguyện vọng của con học tập theo 13 hạnh đầu đà theo lời Phật dạy, cũng như theo quy định của pháp luật" - ông Tuệ viết trong đơn.

Ông "Thích Minh Tuệ" đã trình bày thêm rằng ông là một công dân đang học tập theo lời phật dạy, chưa phải là sư, thầy hay thần thánh gì cả. Bản thân ông cũng chưa có thành tựu gì và mong mọi người tạo điều kiện để ông học tập được tốt đẹp.