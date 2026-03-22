HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ông Trần Ngô Phúc Vũ tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Thái Phương

(NLĐO) – Hội đồng quản trị Nam A Bank bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Ngày 22-3, thông tin từ Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho biết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Nam A Bank đã kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IX (2026 – 2031). 

- Ảnh 1.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới nhận hoa chúc mừng

Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới, ông Trần Ngô Phúc Vũ tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với 100% sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ có 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín ở Việt Nam. 

Tại Nam A Bank, ông Vũ từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Nam A Bank và Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, trước khi giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ năm 2022 tới nay.

- Ảnh 2.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ

Trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT Nam A Bank sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, chủ động đổi mới và nâng cao vị thế, đồng thời tối ưu hóa giá trị cho cổ đông, gia tăng lợi ích cho khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên.

Về hoạt động kinh doanh, Nam A Bank đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao so với năm 2025. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỉ đồng, tăng 18% so với năm ngoái. 

Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỉ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế tăng 21% (mục tiêu này phụ thuộc vào hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cấp). Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá dự kiến tăng 33% so với năm trước.


ngân hàng thương mại đại hội đồng cổ đông Nam A Bank ông trần ngô phúc vũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo