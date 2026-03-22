Ông Trần Ngô Phúc Vũ tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ngày 22-3, thông tin từ Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho biết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Nam A Bank đã kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IX (2026 – 2031).

Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới, ông Trần Ngô Phúc Vũ tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với 100% sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ có 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín ở Việt Nam.

Tại Nam A Bank, ông Vũ từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Nam A Bank và Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, trước khi giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ năm 2022 tới nay.

Trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT Nam A Bank sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, chủ động đổi mới và nâng cao vị thế, đồng thời tối ưu hóa giá trị cho cổ đông, gia tăng lợi ích cho khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên.

Về hoạt động kinh doanh, Nam A Bank đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao so với năm 2025. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỉ đồng, tăng 18% so với năm ngoái.

Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỉ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế tăng 21% (mục tiêu này phụ thuộc vào hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cấp). Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá dự kiến tăng 33% so với năm trước.



