Đại hội Đảng

Ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Bà Rịa đặt ra 38 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ vì mục tiêu xây dựng phường văn minh, thân thiện, vì cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Bà Rịa (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM.

Ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bà Rịa

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Bà Rịa đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh; phát triển thương mại, dịch vụ hiện đại gắn với chuyển đổi số; xây dựng phường văn minh, thân thiện, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phường đề ra 38 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, cải cách hành chính và công tác Mặt trận.

Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 10% trở lên; thu ngân sách vượt 110% dự toán; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 334 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo về 0%; 100% dân số được sử dụng nước sạch và rác thải sinh hoạt được thu gom.

Ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa- Ảnh 2.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đảng bộ xác định ba khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo, ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình; huy động nguồn lực phát triển đô thị văn minh, hiện đại, hình thành các tuyến phố thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông đánh giá cao việc Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu vượt mức trung bình của thành phố, thể hiện tinh thần quyết tâm xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng của nhân dân.

Ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa- Ảnh 3.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Đặng Minh Thông thống nhất với các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương và gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân.

Phường Bà Rịa cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với Quy hoạch TP và định hướng mới, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững, không ảnh hưởng đời sống người dân và hoạt động doanh nghiệp. Nâng cao quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; khai thác hiệu quả quỹ đất, tài sản công, tăng thu ngân sách gắn với đầu tư hạ tầng.

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Phường Bà Rịa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Phước Trung, Phước Nguyên, Phước Hưng và Long Toàn. Phường Bà Rịa có diện tích 15,6 km², dân số hơn 56.000 người, gồm 21 khu phố, 57 tổ chức Đảng với 2.718 đảng viên.


Tin liên quan

Tìm hướng phát triển du lịch ban đêm cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Tìm hướng phát triển du lịch ban đêm cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

(NLĐO) - Du lịch ban đêm cần được phát triển một cách bài bản, chuyên nghiệp, gắn với bản sắc văn hóa và lợi thế địa phương nhằm khai thác hiệu quả kinh tế

Nhiều Đoàn công tác HĐND TP HCM làm việc tại các xã, phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

(NLĐO) - Các đoàn công tác của Thường trực HĐND TP HCM đã có buổi khảo sát, làm việc tại xã Xuyên Mộc, Hồ Tràm và phường Vũng Tàu.

Tin vui cho người cao tuổi, hộ nghèo ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

(NLĐO) - Những người đủ 65 tuổi, hộ nghèo và các nhóm đối tượng chính sách khác sẽ được tiếp tục hỗ trợ BHYT đến hết tháng 12-2025

