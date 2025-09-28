"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên

Nhà quay phim steadicam Lê Bảo Hân - tác giả của những cú bấm máy "tuyệt đối điện ảnh" tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9- vừa có buổi giao lưu đặc biệt cùng sinh viên tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH).

Ngoài lắng nghe "ông trùm" chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, sinh viên còn có cơ hội trải nghiệm các thiết bị quay phim "siêu khủng", trong đó có sử dụng steadicam.

Quay TVC quảng cáo khó hơn đại lễ A80

Tại buổi giao lưu, anh Lê Bảo Hân cho biết mình đã có những trải nghiệm quý giá khi được góp sức vào đại lễ A80 vừa qua. Song, anh cũng tiết lộ đây chưa phải là nhiệm vụ khó khăn nhất.

"Cách đây một ngày, mình có buổi quay liên tục 18 giờ với tổng cân nặng các thiết bị lên đến hàng trăm ký. Trong khi trước đó, mình quay tại đại lễ A80 chỉ khoảng 3 giờ liên tục. Quay TVC (đoạn phim ngắn quảng cáo truyền hình) chịu áp lực về thời gian, số cân nặng thiết bị và yêu cầu kỹ thuật rất lớn. Có những cú máy phải thử đi thử lại hàng chục lần mới ưng ý" - anh Hân chia sẻ.

Anh Lê Bảo Hân (bìa phải) chia sẻ về những dự án quay TVC "siêu khủng".

Sinh viên trải nghiệm các thiết bị quay chuyên nghiệp ngay tại hội trường.

"Ông trùm" của những cú máy "one - shot" cười tươi cho biết từng phá hỏng nhiều thiết bị.

Trong ngành phim ảnh, Lê Bảo Hân được xem là "ông trùm" của những góc quay điện ảnh, đặc biệt là những cú "one - shot" đầy chất điện ảnh và nghệ thuật. Tuy có nhiều thành tích đáng nể và những dự án phim mang tầm quốc tế nhưng anh rất khiêm tốn.

Anh chia sẻ bản thân mê quay phim từ sớm nhưng không có điều kiện để đi học, chỉ làm thêm tại ê-kíp sản xuất. Sau một thời gian đi làm, dành dụm được số tiền, anh mua chiếc máy ảnh Canon 60D đầu tay.

"Khi ấy tôi chưa thử quay ngay, tôi tập chụp trước. Chụp tất cả những gì mình thấy, chụp mọi người trong ê-kíp sản xuất để biết cách chỉnh thông số, góc máy, ánh sáng..." - anh Hân nhớ lại.

Nâng cao giá trị bản thân bằng tay nghề

Chia sẻ với sinh viên, anh Hân thẳng thắn cho biết giá quay phim của anh mỗi năm mỗi tăng. Điều này có thể khiến nhiều người không vui nhưng đó là cách để mình nâng cao giá trị của bản thân.

"Để có cảnh quay vài giây, chúng tôi phải set-up máy cả ngày, thử đi thử lại rất nhiều lần. Dự án yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, còn tôi thì ngày càng lớn tuổi, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Chưa kể, các thiết bị quay phim đều do mình đầu tư, nâng cấp công nghệ quay hiện đại nhất" - anh Hân giải thích.

Theo anh Hân, giá thành cao đồng nghĩa với việc sẽ có ít dự án hơn, song bù lại bản thân có nhiều thời gian dành cho gia đình, chăm sóc thiết bị quay. Đặc biệt, có thời gian để tìm tòi, học hỏi thêm những công nghệ quay mới trên thế giới.

Sinh viên trải nghiệp các thiết bị quay chuyên nghiệp như máy quay, hệ thống dolly, steadicam...

Sau buổi giao lưu, nhiều sinh viên được truyền thêm lửa nghề

Anh Hân hy vọng các bạn trẻ nếu đã theo nghề, đừng nên ngại khó. Sau tốt nghiệp ĐH, đừng vội đặt mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền mà nên dành thêm thời gian để học thực tiễn.

Thùy Trang, sinh viên năm cuối ngành truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH HUTECH, hào hứng cho biết đây là buổi chia sẻ bổ ích nhất từ trước đến này về nghề mà em từng tham dự. Trang nhớ rõ từng chi tiết và được truyền thêm nhiều lửa nghề.

Lê Bảo Hân (giữa) chụp ảnh cùng giảng viên, sinh viên tại buổi giao lưu

Được biết, đây là hoạt động giao lưu do Khoa Truyền thông và Thiết kế-Trường ĐH HUTECH tổ chức, dành cho các sinh viên đang theo học công nghệ điện ảnh - truyền hình và truyền thông đa phương tiện ở TP HCM tham gia.