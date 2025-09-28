"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên

Huế Xuân

(NLĐO) - Anh Lê Bảo Hân, tác giả của những thước phim ngắn ấn tượng, vừa chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên với các thiết bị quay phim "siêu khủng".

Nhà quay phim steadicam Lê Bảo Hân - tác giả của những cú bấm máy "tuyệt đối điện ảnh" tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9- vừa có buổi giao lưu đặc biệt cùng sinh viên tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH).

Ngoài lắng nghe "ông trùm" chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, sinh viên còn có cơ hội trải nghiệm các thiết bị quay phim "siêu khủng", trong đó có sử dụng steadicam.

Quay TVC quảng cáo khó hơn đại lễ A80

Tại buổi giao lưu, anh Lê Bảo Hân cho biết mình đã có những trải nghiệm quý giá khi được góp sức vào đại lễ A80 vừa qua. Song, anh cũng tiết lộ đây chưa phải là nhiệm vụ khó khăn nhất.

"Cách đây một ngày, mình có buổi quay liên tục 18 giờ với tổng cân nặng các thiết bị lên đến hàng trăm ký. Trong khi trước đó, mình quay tại đại lễ A80 chỉ khoảng 3 giờ liên tục. Quay TVC (đoạn phim ngắn quảng cáo truyền hình) chịu áp lực về thời gian, số cân nặng thiết bị và yêu cầu kỹ thuật rất lớn. Có những cú máy phải thử đi thử lại hàng chục lần mới ưng ý" - anh Hân chia sẻ.

"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên- Ảnh 1.

Anh Lê Bảo Hân (bìa phải) chia sẻ về những dự án quay TVC "siêu khủng".

"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên- Ảnh 2.

Sinh viên trải nghiệm các thiết bị quay chuyên nghiệp ngay tại hội trường.

"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên- Ảnh 3.

"Ông trùm" của những cú máy "one - shot" cười tươi cho biết từng phá hỏng nhiều thiết bị.

Trong ngành phim ảnh, Lê Bảo Hân được xem là "ông trùm" của những góc quay điện ảnh, đặc biệt là những cú "one - shot" đầy chất điện ảnh và nghệ thuật. Tuy có nhiều thành tích đáng nể và những dự án phim mang tầm quốc tế nhưng anh rất khiêm tốn. 

Anh chia sẻ bản thân mê quay phim từ sớm nhưng không có điều kiện để đi học, chỉ làm thêm tại ê-kíp sản xuất. Sau một thời gian đi làm, dành dụm được số tiền, anh mua chiếc máy ảnh Canon 60D đầu tay.

"Khi ấy tôi chưa thử quay ngay, tôi tập chụp trước. Chụp tất cả những gì mình thấy, chụp mọi người trong ê-kíp sản xuất để biết cách chỉnh thông số, góc máy, ánh sáng..." - anh Hân nhớ lại.

Nâng cao giá trị bản thân bằng tay nghề

Chia sẻ với sinh viên, anh Hân thẳng thắn cho biết giá quay phim của anh mỗi năm mỗi tăng. Điều này có thể khiến nhiều người không vui nhưng đó là cách để mình nâng cao giá trị của bản thân.

"Để có cảnh quay vài giây, chúng tôi phải set-up máy cả ngày, thử đi thử lại rất nhiều lần. Dự án yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, còn tôi thì ngày càng lớn tuổi, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Chưa kể, các thiết bị quay phim đều do mình đầu tư, nâng cấp công nghệ quay hiện đại nhất" - anh Hân giải thích.

Theo anh Hân, giá thành cao đồng nghĩa với việc sẽ có ít dự án hơn, song bù lại bản thân có nhiều thời gian dành cho gia đình, chăm sóc thiết bị quay. Đặc biệt, có thời gian để tìm tòi, học hỏi thêm những công nghệ quay mới trên thế giới.

"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên- Ảnh 4.

Sinh viên trải nghiệp các thiết bị quay chuyên nghiệp như máy quay, hệ thống dolly, steadicam...

"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên- Ảnh 5.

Sau buổi giao lưu, nhiều sinh viên được truyền thêm lửa nghề

Anh Hân hy vọng các bạn trẻ nếu đã theo nghề, đừng nên ngại khó. Sau tốt nghiệp ĐH, đừng vội đặt mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền mà nên dành thêm thời gian để học thực tiễn.

Thùy Trang, sinh viên năm cuối ngành truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH HUTECH, hào hứng cho biết đây là buổi chia sẻ bổ ích nhất từ trước đến này về nghề mà em từng tham dự. Trang nhớ rõ từng chi tiết và được truyền thêm nhiều lửa nghề.

"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên- Ảnh 6.

Lê Bảo Hân (giữa) chụp ảnh cùng giảng viên, sinh viên tại buổi giao lưu

Được biết, đây là hoạt động giao lưu do Khoa Truyền thông và Thiết kế-Trường ĐH HUTECH tổ chức, dành cho các sinh viên đang theo học công nghệ điện ảnh - truyền hình và truyền thông đa phương tiện ở TP HCM tham gia.

Tin liên quan

Bơm tiêm truyền thông minh giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp

Bơm tiêm truyền thông minh giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp

(NLĐO) - Thiết bị bơm tiêm truyền thông minh cho phép nhân viên y tế cấu hình, giám sát và điều khiển từ xa, cảnh báo thông minh.

Cựu phóng viên chiến trường quốc tế giao lưu cùng sinh viên báo chí, truyền thông

(NLĐO)- Gần 50 cựu nhà báo, phóng viên chiến trường từng đưa tin về cuộc chiến tranh Việt Nam đã có buổi họp mặt ấn tượng tại TP HCM

Hơn 100 cán bộ giáo dục được bồi dưỡng “Kỹ năng ứng xử với báo chí-truyền thông”

Sáng 14-12, chương trình “Bồi dưỡng kiến thức ứng xử với báo chí-truyền thông” diễn ra ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Công nghệ sinh viên HUTECH công nghệ điện ảnh truyền thông đa phương tiện tân sinh viên quay phim A80 Lê Bảo Hân one shot
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo