Ông Trump đưa ra đề cử bất ngờ về Bộ trưởng Quốc phòng

Theo Reuters, ông Trump ca ngợi người dẫn chương trình của Fox News Channel Pete Hegseth "cứng rắn, thông minh và là người thực sự tin tưởng vào chủ trương 'Nước Mỹ trên hết'".

Ông Hegseth là cựu chiến binh của Lực lượng Vệ binh quốc gia lục quân và theo trang web của ông, ông đã phục vụ ở Afghanistan, Iraq và vịnh Guantanamo - Cuba.

Ông Pete Hegseth trong một chương trình của Fox News Channel - Ảnh: FOX NEWS

Ông Hegseth cho biết bản thân đã rời quân đội vào năm 2021 sau khi bị lực lượng này coi là một kẻ cực đoan vì họ không muốn ông ở lại nữa.

"Tôi cũng có cảm giác tương tự. Tôi cũng không muốn đội quân này nữa" - ông Hegseth nói trong cuốn sách "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" (Tạm dịch: Cuộc chiến chống lại các chiến binh: Đằng sau sự phản bội của những người giữ chúng ta tự do).

Lầu Năm Góc trước đó cũng bày tỏ sự lo ngại rằng ông Trump muốn loại bỏ các sĩ quan quân đội và công chức mà ông cho là không trung thành.

Ông Trump đã được Fox News hỏi vào tháng 6 rằng liệu ông có sa thải các vị tướng được mô tả là "thức tỉnh" hay không, một thuật ngữ chỉ những người tập trung vào công lý xã hội và chủng tộc nhưng lại bị phe bảo thủ chỉ trích.

Ông Trump trả lời rằng ông muốn họ chia sẻ một hệ thống huấn luyện cơ bản với "những người Mỹ sáng suốt".

Các cựu tướng lĩnh và bộ trưởng quốc phòng Mỹ dưới thời ông Trump nằm trong số những người chỉ trích ông gay gắt nhất, một số người tuyên bố ông không đủ tư cách để giữ chức vụ.

Vì tức giận , ông Trump từng gợi ý về những hình phạt nặng nề nhất đối với cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley.