Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Ngày 20-3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức - đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định cho các cán bộ

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh cũng trao quyết định tiếp nhận, điều động ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, đến công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Tây Ninh đã công bố các quyết định bổ nhiệm ông Lê Công Hiệu, Phó Giám đốc phụ trách, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát; điều động ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Các quyết định bổ nhiệm trên có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20-3.

Ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, nhận quyết định giữ chức Giám đốc Sở Công Thương

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới. Ông kỳ vọng các cá nhân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong số các cán bộ được bổ nhiệm lần này, tân Giám đốc Sở Công Thương Trương Tấn Sơn nhận được nhiều sự quan tâm với bề dày kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác. Ông Trương Tấn Sơn (42 tuổi; quê quán xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) có trình độ Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, Kỹ sư Xây dựng - Địa chính, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Sơn từng giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, TPHCM (cũ), Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An (cũ), Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An (cũ).



