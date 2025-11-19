Phiên họp đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (viết tắt là Ủy ban bầu cử).



Theo quyết định, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử gồm: Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ủy ban bầu cử còn có 24 ủy viên.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét thông qua quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; phân công nhiệm vụ của các thành viên; nghị quyết thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử và dự kiến nhân sự tham gia các tiểu ban.

Phiên họp còn xem xét thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử; phân công chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phiên họp còn thảo luận hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND.