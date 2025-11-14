Ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch HĐQT ABBANK

Ngày 14-11, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã ban hành các nghị quyết điều chỉnh các vị trí lãnh đạo chủ chốt HĐQT và Ban Điều hành ngân hàng.

Theo đó, ông Vũ Văn Tiền đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Đào Mạnh Kháng là Phó Chủ tịch HĐQT. Với cương vị mới, ông Vũ Văn Tiền sẽ tập trung vào việc định hướng chiến lược, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện, thường xuyên các hoạt động của ngân hàng.

HĐQT ABBANK cũng thống nhất thông qua kế hoạch thay đổi nhân sự đảm nhận chức danh tổng giám đốc, nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới của ngân hàng.

Theo đó, ông Phạm Duy Hiếu thôi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc ABBANK theo nguyện vọng cá nhân, song vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong vai trò thành viên Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược phát triển bền vững (ESG). Ông Hiếu sẽ tập trung vào khâu đào tạo, huấn luyện đội ngũ; phát triển quan hệ cộng đồng, đối tác hệ sinh thái ESG phù hợp với chiến lược của ngân hàng.

Ông Vũ Văn Tiền rời ghế Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco và đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT ABBANK

Ông Lê Mạnh Hùng, SN 1979 - được HĐQT ABBANK bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của tổng giám đốc từ ngày 14-11. Ông Lê Mạnh Hùng đã có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đảm nhận chức danh thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối ngân hàng bán buôn ABBANK từ năm 2017.

Theo ông Vũ Văn Tiền, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo lần này nằm trong chiến lược phát triển của ABBANK, hướng tới nâng cao vị thế, tăng cường nguồn lực quản trị chiến lược; bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tập đoàn Geleximco cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc tập đoàn. Đồng thời, ông Vũ Văn Tiền, người sáng lập tập đoàn này, đã rời ghế Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc để đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Sáng lập.

Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Phó Tổng giám đốc và được giao đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK

Theo ABBANK, việc kiện toàn cơ cấu nhân sự cấp cao được thực hiện phù hợp với quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều lệ ABBANK. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình tăng cường khâu quản trị, điều hành, giám sát thực thi chiến lược của HĐQT, đồng thời phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và sự gắn bó của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng.

Báo cáo của ABBANK cho thấy lợi nhuận trước thuế lũy kế 10 tháng qua đạt hơn 3.000 tỉ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm. ABBANK đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỉ đồng. Ngân hàng đang triển khai các khâu xin cấp phép cuối cùng để triển khai lộ trình tăng vốn, dự kiến trong đầu năm 2026.